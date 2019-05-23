Фукса викрили в рейдерстві: резонансне інтерв'ю китайського інвестора

Всього два місяці пройшло з того моменту, як в інформпросторі стало відомо про спробу рейдерського захоплення сонячних електростанцій в Миколаївській області, що належать китайської держкорпорації CNBM.

Китайська сторона тоді звинуватила правоохоронні органи в грі на боці одіозного олігарха Павло Фукс. Його компанія купила права кредитний пул "Актив Банку", де, серед іншого, виявилися і права вимоги на стягнення позик зі "Схід Солар". Правда, як з'ясувалося, кредит уже був давно погашений, і вимоги заплатити компанії Фукса близько $10 млн - безпідставні.

Однак діяльність компанії була заблокована, активи заарештовані. Генеральний директор CNBM New Energy Engineering Юнчжи Чен недавно знову був з візитом в Києві, в інтерв'ю Українським Новинам він розповів про те, як розвивається конфлікт і які рішення вже були ухвалені китайської держкомпанією. Далі - на мові оригіналу.

- После последнего интервью с вами произошел ряд событий с активами CNBM в Украине. Как бы вы охарактеризовали ситуацию на настоящий момент – она улучшается, ухудшается, остается стабильной?

- После попытки рейдерского захвата одного из наших активов в Украине, ареста имущества и счетов ООО "Восход Солар" - то есть фактического блокирования ведения бизнеса – мы подготовили отчет руководству нашей Группы и нашему Правительству. Были поданы апелляционные жалобы на все действия правоохранительных органов и представителей судебной системы, мы обратились в Межведомственную комиссию по защите прав инвесторов и противодействию незаконному поглощению и захвату предприятий. Также было отправлено уведомление в Министерство юстиции Украины о начале инвестиционного судебного процесса против государства, из-за содействия в экспроприации активов китайской госкорпорации в Украине.

Но параллельно с нашими цивилизованными действиями в рамках закона – происходят удивительные события, которые, к сожалению уже стали для нас привычными: суды продолжают неприкрыто поддерживать позицию рейдера, сотрудники силовых органов мгновенно исполняют заготовленные заранее незаконные решения, в прессе публикуются откровенно лживые заявления. За все это время никто из представителей прокуратуры не встретился с нами. Они не только не являются в заседания, но также уклоняются от встречи с нашими юридическими консультантами. Игнорируются все наши материалы и ходатайства, которые мы направляем следствию (!). Что еще раз доказывает предвзятый подход к нашей проблеме. Тем самым все больше раскручивается скандал международного масштаба, ставя под угрозу не только работу нашего бизнеса, но и в целом инвестиции из Китая в Украину.

Юнчжи Чен УН

- Известно, что Антирейдерская комиссия поручила Генеральной прокуратуре взять на особый контроль ситуацию с Восход Соларом, – имело ли это эффект, сдвинулись ли процессы?

- Для нас, как сотрудников государственной компании подобные заседания крайне важны. Само заседание комиссии вел Первый вице-премьер Степан Кубив, с нашей стороны присутствовал глава правления CNBM International Corporation Цзиньсон Чжан.

На заседании были приняты важные решения и даны поручения всем вовлеченным ведомствам относительно ситуации с компанией, в том числе немедленное рассмотрение жалоб на действия судей и действия частного исполнителя. Мы доложили о результатах заседания в Пекин – уверены, что внимание к нашей проблеме на уровне Кабмина обеспечит главенство правосудия в этом вопросе. Однако все, что происходило в дальнейшем серъезно поколебало нашу уверенность в главенстве права в Украине, что еще раз доказывает правильность выбранного нами пути – подача иска в международные суды.

- Вы имеете в виду дело о зачете-кредита с депозитом? Где, по данным СМИ, суды стали не на вашу сторону?

- С этим спором ситуация мало отличается от уголовного процесса. Накануне у нас было заседание в Юго-Западном апелляционном суде, который рассматривал апелляционную жалобу ООО "Восход Солар" на решение Хозяйственного суда Николаевской области о взыскании 10 млн долл. США в пользу ФК "Веста". Я только приведу несколько фактов, которые говорят сами за себя.

Это должно было быть предварительное, подготовительное заседание, но суд сразу, в течение часа, вынес решение по сути. Не в нашу пользу. Вдумайтесь, суду якобы хватило одного часа, чтобы разобраться с десятками томов материалов и экспертиз. Однако суд ограничился лишь формальным заслушиванием нашей позиции по заявленной апелляционной жалобе.

Почти все наши ходатайства были якобы отклонены еще накануне слушания, включая ходатайство о включении CNBM в дело в качестве третьей стороны. При этом, когда юристы "Восхода" знакомились с делом накануне – таких решений там не было. Также даже не рассматривалось ходатайство об отводе судьи. В совещательной комнате судьи провели не более 2 минут. Резолютивная часть решения была заготовлена заранее, поскольку явку сторон в распечатанный документ вписывали от руки (!).

О чем все это говорит? Что судебная система четко работает на частный интерес, а наглая и циничная ложь рейдеров в медиа – это лишь прикрытие для того, чтобы коррупционные механизмы легализировались в публичном пространстве.

- Украинские СМИ накануне праздников распространили информацию о том, что компанию "Восход Солар" готовят к банкротству. Якобы уже поданы иски о взыскании задолженности от украинской компании-эксплуатанта станции, после чего кредитор может инициировать процедуру банкротства "Восход Солар". Что вам об этом известно и насколько это соответствует действительности?

- Мы владеем информацией, что против "Восход Солар" подали в суд несколько кредиторов с целью взыскать задолженность перед ними. Причиной, насколько я знаю, является арест наших счетов и блокировка деятельности. Мы понимаем, что наши кредиторы (как крупные, так и мелкие) беспокоятся о возврате своих средств или оплате за выполненные работы – и мы, в свою очередь, очень тщательно относимся к выполнению своих обязательств.

Наша группа в Украине имеет задолженность перед банками более 250 млн. евро и вся она обслуживается и погашается в срок. Единственным условием погашения долгов является их понятная природа и причины возникновения. А не так как в случае с Актив-Банком и ФК Веста – тот долг был погашен за счет депозита – именно поэтому наша позиция является четкой и неизменной в этом вопросе.

С другой стороны нужно понимать, что Восход Солар был построен за счет товарных кредитов предоставленных акционером, то есть существует многомилионный долг перед нами как производителем оборудования. И очевидно мы также беспокоимся о том, чтобы этот долг был признан в судебном порядке.Юнчжи Чен.

- Кому выгодно распространять информацию о банкротстве и для чего? Почему звучат обвинения против менеджмента компании? Правда ли, что менеджмент собирался демонтировать оборудование перед тем, как на него был наложен арест?

- Уголовное дело открыто под надуманным предлогом, дела в Николаевском суда распределяются к одному-единственному судье, арестовываются счета по несуществующему долгу. Все средства идут в ход – в том числе и грубое, неприкрытое давление на менеджмент.

Очевидно, на меня и китайскую госкорпорацию невозможно оказать давление таким образом. Однако менеджмент украинской компании является наиболее уязвимым – именно поэтому звучат как обвинения в их сторону, так и распространяется откровенная ложь. В частности, о попытках демонтировать оборудование. Естественно ни демонтаж оборудования, ни какие либо иные действия направленные на прекращение деятельности предприятия не предпринимались. Но в Украине, похоже, никому нет дела до того, как дела обстоят в реальности.

- Компанию обвиняют в том, что "Восход Солар" использовал залоговое имущество по кредитной линии в "Актив-Банке" для привлечения нового кредита в государственном "Укргазбанке", в результате чего банк якобы понес многомиллиардные убытки. Насколько справедливы высказанные обвинения?

- Это не соответствует действительности, и это легко проверить, просто изучив залоговые документы в Актив-Банке и Укргазбанке. Переданы в залог разные модули, которые произведены разными (!!) производителями, с разными балансовыми номерами, которые абсолютно раздельно учитываются на балансе предприятия. Банковские документы нельзя прочитать двусмысленно.

Более того, для нашей государственной корпорации взаимоотношения с госструктурами Украины является крайне важным и нами было принято решение о досрочном погашении кредита ООО "Восход Солар" перед Укргазбанком, что и было сделано в апреле месяце. В настоящий момент кредит полностью погашен, то есть заявления об ущербе государственному банку – откровенная заведомая ложь и клевета, они используются нашими оппонентами для введения в заблуждение правоохранительных органов и судебной системы.

- Естественно такие действия не останутся без оценки и реагирования. СМИ пишут о связи Восход Солара с братьями Клюевыми и министром финансов Оксаной Маркаровой. На чем основаны эти высказывания?

- Мы уже неоднократно комментировали эти заявления. Мы стали собственниками активов в Украине в результате погашения долгов группой Актив-Солар. Мы окончательно и единолично оформили права собственности на активы в Украине в 2016 году, они структурированы как через наши холдинговые структуры, так и через наши торговые компании в Сингапуре, ОАЭ и Китае. В нашей структуре собственности конечными бенефициарами могут быть только Китайское государство и граждане Китая. Поэтому мы категорически отвергаем подобные обвинения.

Структуру собственности активов проверяли не только внешние юридические консультанты, но также все профильные органы Украины и Евросоюза, в результате чего были получены их согласования. Бизнес мы всегда ведем в рамках правового поля. А подобные лживые заявления распространяются псевдо-журналистами, которые даже не удосужились обратиться к нам за комментариям и используются нашими оппонентами, чтобы прикрыть ложность и незаконность собственных действий. Мы, впрочем, уже не удивляемся происходящему цинизму со стороны наших оппонентов и их приспешников.

- Китайскую сторону некоторые журналисты обвиняют в том, что она является вынужденным инвестором, не заинтересованным в развитии бизнеса. Так ли это?

- Мы стали собственником станций в результате конвертации долгов в капитал – мы не только заинтересованы в бизнесе, мы государственная компания КНР. И мы ответственны за результаты бизнеса перед нашим правительством. Это очень серьезный вопрос. И мы будем стоять на защите интересов этого бизнеса. Мы обязаны и будем предпринимать все необходимые действия – как в правовом, так и в дипломатическом поле. Этот подход одинаковый для всех наших инвестиций – в Украине, Мексике, Индонезии – везде.

Мы стоим на страже наших государственных интересов, но и уважаем интересы Украины – мы готовы инвестировать дальше, мы подписали соглашение с Министерством Энергетики, мы досрочно погасили кредит перед госбанком, мы предоставили все материалы в правоохранительные органы подтверждающие необоснованность обвинений.

Почему же тогда силовые структуры и судебная система здесь действует в частных, а не государственных интересах? Уверены, рано или поздно этому будет дана справедливая оценка как в Украине, так и на международном уровне. При таком подходе со стороны госорганов, к сожалению, международный иск уже почти на 100% неизбежен. А поскольку международный арбитраж и суд в Одессе немного отличаются, то мы примерно можем предсказать результат этого спора.

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