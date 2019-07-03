Фукс і Коломойський влаштували поділ "Центренерго": всі подробиці

Після приходу до влади президента Володимира Зеленського в Україні почався переділ держвласності. Зокрема путінський і український олігархи Павло Фукс та Ігор Коломойський взялися за поділ "Центренерго".

Як пише "Страна", 6 червня Фонд держмайна своїм наказом замінив ключових членів наглядової ради компанії. Вже практично узгоджені основні кандидатури на керівні посади у "Центренерго". Судячи з усього, своїх людей там намагається розставити саме Коломойський. З'явилися чутки, що вугільними схемами у компанії не проти зайнятися представники з оточення Зеленського, який нібито має зв'язки з олігархом.

Слід зазначити, що перестановки на "Центренерго" почалися ще місяць тому. 30 травня відбулося засідання комітету кредиторів, на якому, зокрема, обговорювалася порушена САП справа щодо схем на "Центренерго".

"Ухвалено рішення про перехід ПАТ "Центренерго" у процедуру санації", — йдеться у пресрелізі за підсумками засідання наглядової ради.

6 червня Фонд держмайна оприлюднив указ про заміну членів наглядової ради "Центренерго". Євгена Асташева замінили на Олександра Провоторова, заступника директора юридичного департаменту фонду. Місце Олександра Баранюка посів Ігор Присяжнюк, начальник відділу внутрішньої безпеки та запобігання корупції Фонду держмайна. Замість Олександра Візира призначили Олену Коротку, заступника директора департаменту приватизації фонду.

З'явилася інформація про те, що після виборів нібито посилився вплив на керівництво фонду олігарха Коломойського. Характерно, що главу ФДМ Віталія Трубарова вважають близьким до бізнес-партнера Фукса і Коломойського по "Укрнафтобурінню", нардепа від "Відродження" Віталія Хомутинніка.

Слід відзначити і той факт, що 11 червня звільнений за власним бажанням директор "Центренерго" Олег Коземко. Виконувачем обов'язків голови компанії став директор Трипільської ТЕС Петро Коваль.

Фукс і Коломойський

Втім, у пресі вже з'являється інформація про прихід на "Центренерго" нової команди. Нібито новим куратором компанії буде Віталій Беляков, колишній керівник "Донбаського розрахунково-фінансового центру" і людина з оточення сина-втікача президента Віктора Януковича, Олександра.

Після Майдану Беляков нібито тісно співпрацював із різними "міністерствами" терористичних "ЛНР" і "ДНР".

З ним на "Центренерго" можуть зайти колишній комерційний директор цієї компанії Олександр Уваров, Володимир Потапенко, Володимир Мельничук, Олександр Калюжний, Максим Еккерт. На посаду керівника "Центренерго" узгоджують Володимира Потапенка.

Всі ці кадрові ротації нібито узгоджені з новою командою президента Зеленського. "У справі", можливо, також представник президента у Кабміні і радник з енергетики Андрій Герус. Втім, сам Герус у коментарях спростував всі ці чутки.

За його словами, у ЗМІ розганяється кампанія з метою дискредитації його особисто і людей президента.

"Нова команда зараз не має жодного відношення до "Центренерго". Там менеджмент призначається Фондом держмайна, а керівник фонду призначений Кабміном. Ми уважно спостерігаємо, фіксуємо всі дії, аналізуємо їх, зокрема на предмет корупційних ризиків, і реакція буде. Торгівлю між державними шахтами і державними компаніями через фірми-прокладки не підтримуємо", — запевнив Герус.

Павло Фукс "Українська правда"

Втім, про явний інтерес Коломойського журналістам стало відомо із власного джерела, яке підтвердило зустріч найближчим часом олігарха із представниками наглядової ради компанії.

Крім того, за даними джерела на енергоринку, на підприємство хоче поставити своїх людей і зазначений вище Фукс.

"Інформація про те, що нові люди, які йдуть на "Центренерго", це ставленики "сім'ї" Януковича — це фейк. Насправді це частково люди Коломойського, а частково Фукса. Саме вони зараз ведуть між собою боротьбу за контроль над "Центренерго", – каже інформатор.

Втім, сам Фукс у коментарі спростував свою причетність до кадрових перестановок на "Центренерго". "У мене є правило — з держкомпаніями не працювати", — сказав олігарх.

"Центренерго" "Країна"

Повертаючись до публікацій, які Герус назвав "замовними", слід наголосити, що в них ішлося про відновлення вугільних схем. Але вони нібито повинні трохи змінити формат — вугілля з непідконтрольних територій піде на "Центренерго" через Білорусь. Для чого вже активно відновлюють роботу копанок і нелегальних шахт.

Але частка правди в цій інформації все ж є. Як розповів голова незалежної профспілки гірників Михайло Волинець, "Центренерго" зацікавлена в заміні дорого шламу на більш якісне вугілля. Росія ж, як відомо, з 1 червня ввела обмеження на поставки вугілля в Україну. Хоча, за даними Волинця, дозволені поставки вугілля на підприємства Коломойського — Нікопольський і Запорізький феросплавний заводи.

Основна маса вугілля, на думку експерта Олексія Куща, піде все ж із луганських шахт, і відведення військ біля Станиці Луганської — перший крок у цьому напрямку.

"Феросплавні виробництва Коломойського використовують близько 5,2 млрд мегават годин електроенергії на рік. Вони потребують дешевої електроенергії, яку можна отримати тільки з дешевого вугілля. Тобто, якщо раніше перед "Центренерго" стояла мета завищити вартість вугілля та електроенергії, для цього застосовувалися формули "Пенсільванія плюс" і "Роттердам плюс", то зараз зворотна ситуація — потрібна формула "Роттердам мінус", — каже Кущ.

Ігор Коломойський "Преступности.НЕТ"

Він підрахував, що на електроенергії за спеціальними цінами заводи Коломойського зможуть економити до 1,5-2 млрд грн на рік.

Втім, схема, про яку говорять експерти, поки сира. "В ідеалі має з'явиться ще спеціальний трейдер, якому "Центренерго" продаватиме дешеву електрику для Коломойського", — каже Кущ. Але із запуском нового ринку електроенергії з 1 липня поява такого трейдера — питання часу.

ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:

Павло Фукс цинічно реалізував аферу із паспортами. У нашому розпорядженні опинилися ексклюзивні документи, які є першим публічним доказом наявності подвійного громадянства в одіозного олігарха.

У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства "Київметрополітен" майже 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на 3 грн, із яких 2 грн з кожної поїздки йдуть безпосередньо в кишеню путінського мільярдера.

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