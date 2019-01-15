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/Розслідування

Фукс — агент Кремля: Al Jazeera опублікувала гучний компромат на олігарха

2.6тЧитати матеріал російською

Путінський олігарх Павло Фукс, який перебрався в Україну, може здійснювати свої махінації на її території під заступництвом Кремля.

Про це йдеться у статті-розслідуванні про зв'язки Фукса з президентом США Дональдом Трампом, його адвокатом Рудольфом Джуліані, а також про його масштабні корупційні схеми в Україні (переклад статті можна прочитати тут).

У матеріалі наголошується, що навіть незважаючи на те, що у 2015 році Фукс був підданий санкціям із боку російського уряду і тепер нев'їзний у свою країну, його суперечка з кремлівською верхівкою носить суто формальний характер. Тому в Україні провертати свої афери він може під покровительством влади Російської Федерації.

Павло Фукс

Павло Фукс

"Дзеркало тижня"

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''Розірву його'': Фукс попався на злочині у США

На користь цього свідчить факт того, що після прибуття у Київ олігарх встановив тісні зв'язки із впливовими людьми і накопичив активи, які раніше належали політикам і бізнесменам, близьким до проросійського Віктора Януковича. Крім того, він безперешкодно отримав доступ до газового ринку й замішаний у скандалі з $1,5 млрд, вкраденими екс-президентом, який утік у Росію.

Нагадаємо, що Al Jazeera підтвердила інформацію про затримання Фукса в Мексиці 7 січня. Це сталося в аеропорту Канкун. Разом із Фуксом був затриманий і його соратник, нардеп від "Народного фронту" Андрій Іванчук. У Мексику вони прилетіли чартерним літаком, щоб відсвяткувати приватний захід. Переліт обійшовся Фуксу й Іванчуку в 200 тис. євро.

Павло Фукс

Павло Фукс

gordonua.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Фукс розгорнув масштабну дискредитаційну кампанію проти голови редакційної ради OBOZREVATEL Михайла Бродського через те, що ЗМІ опублікувало низку резонансних статей про те, як олігарх провернув хитру оборудку з боргами Київського метрополітену.

  • У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства приблизно 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на 3 грн, із яких 2 грн пішли безпосереднього в кишеню путінського мільярдера.

  • У помсту за публікації про скандальну угоду Фукс почав розміщувати замовні брехливі матеріали на низькопробних сайтах, банерну рекламу, а також планував розганяти свою дезінформацію із проплачених бордів.

  • Дізнавшись про це, Бродський заявив, що захищатиме свою репутацію від провокацій Фукса у суді.

  • Також Бродський підкреслив, що не давав жодної згоди на використання своїх фото на замовних бордах Фукса. У зв'язку з цим він попередив усі бордові компанії про провокацію, яка готується.

  • Крім того, Бродський розкрив ще одну багатомільярдну схему Фукса в Україні. За його словами, олігарх зумів здобути контроль над Держгеонадрами в Україні і навіть намагався шантажувати бізнесмена на цьому ґрунті.

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Особа
Павло Фукс
Місце
Україна
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
При чем тут Путин, если речь в статье-расследовании идет о связях Фукса с президентом США Дональдом Трампом. Фукс ахет Трампа !!! )
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Ультиматум новому президенту! Унового президента есть 2 месяца на арест опг порошенко иначемы подымаем новый майдан!
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Кожедуб Руслан, чё ты там начнешь, тебя мамка не отпустит, а батя тумаков надает, революционер мля )
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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