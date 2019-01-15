Фукс — агент Кремля: Al Jazeera опублікувала гучний компромат на олігарха

Путінський олігарх Павло Фукс, який перебрався в Україну, може здійснювати свої махінації на її території під заступництвом Кремля.

Про це йдеться у статті-розслідуванні про зв'язки Фукса з президентом США Дональдом Трампом, його адвокатом Рудольфом Джуліані, а також про його масштабні корупційні схеми в Україні (переклад статті можна прочитати тут).

У матеріалі наголошується, що навіть незважаючи на те, що у 2015 році Фукс був підданий санкціям із боку російського уряду і тепер нев'їзний у свою країну, його суперечка з кремлівською верхівкою носить суто формальний характер. Тому в Україні провертати свої афери він може під покровительством влади Російської Федерації.

Павло Фукс "Дзеркало тижня"

На користь цього свідчить факт того, що після прибуття у Київ олігарх встановив тісні зв'язки із впливовими людьми і накопичив активи, які раніше належали політикам і бізнесменам, близьким до проросійського Віктора Януковича. Крім того, він безперешкодно отримав доступ до газового ринку й замішаний у скандалі з $1,5 млрд, вкраденими екс-президентом, який утік у Росію.

Нагадаємо, що Al Jazeera підтвердила інформацію про затримання Фукса в Мексиці 7 січня. Це сталося в аеропорту Канкун. Разом із Фуксом був затриманий і його соратник, нардеп від "Народного фронту" Андрій Іванчук. У Мексику вони прилетіли чартерним літаком, щоб відсвяткувати приватний захід. Переліт обійшовся Фуксу й Іванчуку в 200 тис. євро.

Павло Фукс gordonua.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Фукс розгорнув масштабну дискредитаційну кампанію проти голови редакційної ради OBOZREVATEL Михайла Бродського через те, що ЗМІ опублікувало низку резонансних статей про те, як олігарх провернув хитру оборудку з боргами Київського метрополітену.

У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства приблизно 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на 3 грн, із яких 2 грн пішли безпосереднього в кишеню путінського мільярдера.

У помсту за публікації про скандальну угоду Фукс почав розміщувати замовні брехливі матеріали на низькопробних сайтах, банерну рекламу, а також планував розганяти свою дезінформацію із проплачених бордів.

Дізнавшись про це, Бродський заявив, що захищатиме свою репутацію від провокацій Фукса у суді.

Також Бродський підкреслив, що не давав жодної згоди на використання своїх фото на замовних бордах Фукса. У зв'язку з цим він попередив усі бордові компанії про провокацію, яка готується.

Крім того, Бродський розкрив ще одну багатомільярдну схему Фукса в Україні. За його словами, олігарх зумів здобути контроль над Держгеонадрами в Україні і навіть намагався шантажувати бізнесмена на цьому ґрунті.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся