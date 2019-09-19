ФСБ Росії попалася на вербуванні українки: відео зізнання

Служба безпеки України викрила спробу вербування українки зі сторони спецслужб Російської Федерації.

Як повідомляє пресслужба СБУ, вони вимагали від мешканки Хмельницької області збір інформації про розміщення військових об'єктів у регіоні. (Щоб подивитися відео зізнання, доскрольте до кінця сторінки).

Українка розповіла про спроби вербування Скріншот із відео

"Представники ФСБ у пункті пропуску "Станиця Луганська" без пояснення причини затримали мешканку Хмельниччини, яка поверталася від родичів із тимчасово окупованої території Луганської області. Водночас представники іноземної спецслужби через погрози і шантаж спробували схилити її до негласної співпраці", – йдеться у повідомленні.

Після повернення додому жінка самостійно звернулася в СБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що військовослужбовця 26-ї окремої артилерійської бригади у Бердичеві (Житомирська область) намагалася завербувати Федеральна служба безпеки Росії.

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