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19 вересня • оновлено в 14:13
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/ Розслідування

ФСБ Росії попалася на вербуванні українки: відео зізнання

1.7т Читати матеріал російською

Служба безпеки України викрила спробу вербування українки зі сторони спецслужб Російської Федерації.

Як повідомляє пресслужба СБУ, вони вимагали від мешканки Хмельницької області збір інформації про розміщення військових об'єктів у регіоні. (Щоб подивитися відео зізнання, доскрольте до кінця сторінки).

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Українка розповіла про спроби вербування

Українка розповіла про спроби вербування

Скріншот із відео

"Представники ФСБ у пункті пропуску "Станиця Луганська" без пояснення причини затримали мешканку Хмельниччини, яка поверталася від родичів із тимчасово окупованої території Луганської області. Водночас представники іноземної спецслужби через погрози і шантаж спробували схилити її до негласної співпраці", – йдеться у повідомленні.

Після повернення додому жінка самостійно звернулася в СБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що військовослужбовця 26-ї окремої артилерійської бригади у Бердичеві (Житомирська область) намагалася завербувати Федеральна служба безпеки Росії.

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Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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Крым Андрей
Крым Андрей
Кому попались? Когда? А если попались, то где они сами?
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Чета по теме вспомнился бородатый анекдот- Лежит старая бабка под кустом и орет- насилуют- насилуют … - прохожие чё ты бабка орешь то тебя ведь ни кто не трогает - та в ответ - Уж и помечтать нельзя что ли ….
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70rus xxx
70rus xxx
ГыГыГы(пардон за истерику),сил больше нет.И что эта сельская дама могла ценного сообщить,какой надой молока на ферме,или,как прирастает поголовье КРС?
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