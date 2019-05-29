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/Розслідування

Фрегати США знесуть Кримський міст? У Росії почалася істерія через нову "загрозу"

2.6тЧитати матеріал російською

У російському пропагандистському середовищі висловили свою стурбованість тим, що два фрегати проекту Oliver Hazard Perry, які США запропонували передати Україні, можуть загрожувати незаконно побудованому Кримському мосту.

Про це зокрема пише видання "Звезда". "Кожен корабель несе у складі штатного озброєння одну пускову установку Mk 13 на 36 ракет SM-1, 4 ракети RGM-84 Harpoon, одну артустановку OTO Melara калібром 76 міліметрів, 2 тритрубні торпедні апарати Mark 32 ASW на 6 торпед і один 20-міліметровий зенітний комплекс Phalanx CIWS", — стверджують росіяни.

Водночас автори статті озвучують загрози: "хочеться сподіватися, що українським військовим вистачить розсудливості, щоб не розв'язати справжню війну.., адже застосування фрегатів означатиме початок широкомасштабних бойових дій із можливістю асиметричної відповіді, оскільки може йтися про військову агресію проти Росії".

Новини
"ДТП і загроза вибуху": окупанти показали відео з Кримського мосту

Кримський міст

Кримський міст

utro.ru

Окупанти стверджують, що Кримський міст надійно захищений як від тарану військовими кораблями, так і від можливої ракетної атаки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі знову з'явилися фото абсолютно порожнього Кримського мосту, незаконно побудованого Росією через Керченську протоку. Туристичний сезон, схоже, знову закінчиться, так і не розпочавшись.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Кримський міст
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Юг Руси
Юг Руси
Обсос, а где истерия???????????????? Поставьте хотя-бы трезвую обозяну придумывать заголовки! 🐵🐵🐵
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Крым Андрей
Крым Андрей
Тема истерики не раскрыта.
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Юг Руси
Юг Руси
Крым Андрей, кастрюлеголовые верят, да и ладно 😁
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Кстати...а чо так долго катера красят...и когда они заступят на вахту????прошло уже полтора года
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