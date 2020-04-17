Виросла зміна "Гіві": в мережу потрапили фото молодого поповнення "ДНР"

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17 квітня • оновлено в 13:49
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Фото молодого поповнення "ДНР" потрапили в мережу: виросла зміна "Гіві"

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В інтернеті з'явилися фото так званих "курсантів" терористичної "ДНР", які вже незабаром будуть воювати проти армії України на окупованому Росією Донбасі.

Світлини молодих зрадників опублікував на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Щоб ні у кого не виникало ілюзій і для тих, хто досі в рожевих окулярах. Черговий набір так званих майбутніх "офіцерів" фейкових "республік". Незабаром серед них вже буде син "Гіві", який в цьому році закінчує 3 курс", – написав захисник України.

"Дивлячись на фото з шикувань окупаційних бригад, можна побачити в строю вже близько 70% молодих хлопців. Яким у 2014 було 12-14 років, а зараз вони вже воюють проти. Це не зрада, а реальність", – додав полковник ЗСУ.

"Курсанти" терористичної "ДНР"

"Курсанти" терористичної "ДНР"

Facebook Анатолія Штефана

"Курсанти" терористичної "ДНР"

"Курсанти" терористичної "ДНР"

Facebook Анатолія Штефана

Крім того, він показав рекламу "військового училища" бойовиків, в якій ті зазивають абітурієнтів на початок навчання у 2020 році за профілем "Бойове застосування мотострілкових підрозділів".

Терористи "ДНР" оголосили набір у "військове училище"

Терористи "ДНР" оголосили набір у "військове училище"

Facebook Анатолія Штефана

"Курсанти" терористичної "ДНР"

"Курсанти" терористичної "ДНР"

Facebook Анатолія Штефана

У коментарях під дописом українці жахнулися наслідками російської пропаганди і засудили молодих поплічників окупантів.

"Ми втратили покоління українців", "Це покоління, яке виросло на ненависті до України та українців. І їх вже не змінити", "Покоління, яке виховується в злобі до своєї країни Україні. Мені дуже боляче, що ті, кого знала до війни підлітками, тепер воюють проти свого народу. На жаль. Російська пропаганда все робила і робить для цього. Це вони вміють", "І ці незабаром візьмуть російську зброю і будуть нас вбивати під керівництвом російських командирів", "І це біосміття буде потім стріляти в наших хлопців", – обурюються патріоти.

Виросла зміна "Гіві": в мережу потрапили фото молодого поповнення "ДНР"

Виросла зміна "Гіві": в мережу потрапили фото молодого поповнення "ДНР"

Виросла зміна "Гіві": в мережу потрапили фото молодого поповнення "ДНР"

Виросла зміна "Гіві": в мережу потрапили фото молодого поповнення "ДНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися фото вже подорослішалих дітей ліквідованого російського терориста "ДНР" Арсена Павлова ("Мотороли").

А син убитого окупанта Михайла Толстих "Гіві" в якості "курсанта" засвітився на фото "параду" бойовиків в Донецьку на честь "ліквідації Іловайського котла".

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Тег
ДНР
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
рашке это никогда не простится
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Турчинов Каз**п
Турчинов Каз**п
Патриоты.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
У этих людей есть лица, в отличае от свиномовных вы-родков.
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