''Флотилія'' з рибальських човнів: командувач ВМС України оцінив ''успіхи'' ''ДНР'' на Азові

Бойовики самопроголошеної "ДНР" контролюють узбережжя поблизу Новоазовська, використовуючи "флотилію" з двох десятків риболовецьких човнів.

Про це розповів командувач ВМС України Ігор Воронченко в інтерв'ю DW. Як уточнив він, кількість швидкохідних човнів у сепаратистів дорівнює 20-25.

"ДНР" створила там міфічну флотилію, зібравши рибальські човни. З їх боку, на маріупольському напрямі, стоїть який-небудь "9-й полк морської піхоти". У "ДНР" його ще й назвали цікаво — "штурмовий полк морської піхоти", — сказав Воронченко.

"За 10 місяців перебування там цієї "бригади" так званої морської піхоти співвідношення сил у нашу користь. Прямих сутичок на морі не було", — додав командувач ВМС України.

Ігор Воронченко navy.mil.gov.ua

При цьому він підкреслив, що співвідношення сил із Росією на Азові не на користь України "як у кількісному, так і якісному співвідношенні".

Так, Україна в Азовському морі має два катери та два кораблі, а РФ стягнула в регіон до сотні суден. "Безпосередньо тих кораблів і катерів, які можуть повноцінно виконувати завдання, на російській стороні приблизно 36-40 одиниць", — уточнив Воронченко.

Ілюстрація КП

Як писав OBOZREVATEL, раніше командувач Військово-морських сил України розповів, як захиститися від агресії Росії. На думку Ігоря Воронченка, Україна може застосувати "москітний компонент".