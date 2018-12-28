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''Флотилія'' з рибальських човнів: командувач ВМС України оцінив ''успіхи'' ''ДНР'' на Азові

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Бойовики самопроголошеної "ДНР" контролюють узбережжя поблизу Новоазовська, використовуючи "флотилію" з двох десятків риболовецьких човнів.

Про це розповів командувач ВМС України Ігор Воронченко в інтерв'ю DW. Як уточнив він, кількість швидкохідних човнів у сепаратистів дорівнює 20-25.

"ДНР" створила там міфічну флотилію, зібравши рибальські човни. З їх боку, на маріупольському напрямі, стоїть який-небудь "9-й полк морської піхоти". У "ДНР" його ще й назвали цікаво — "штурмовий полк морської піхоти", — сказав Воронченко.

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"За 10 місяців перебування там цієї "бригади" так званої морської піхоти співвідношення сил у нашу користь. Прямих сутичок на морі не було", — додав командувач ВМС України.

Ігор Воронченко

Ігор Воронченко

navy.mil.gov.ua

При цьому він підкреслив, що співвідношення сил із Росією на Азові не на користь України "як у кількісному, так і якісному співвідношенні".

Так, Україна в Азовському морі має два катери та два кораблі, а РФ стягнула в регіон до сотні суден. "Безпосередньо тих кораблів і катерів, які можуть повноцінно виконувати завдання, на російській стороні приблизно 36-40 одиниць", — уточнив Воронченко.

Ілюстрація

Ілюстрація

КП

Як писав OBOZREVATEL, раніше командувач Військово-морських сил України розповів, як захиститися від агресії Росії. На думку Ігоря Воронченка, Україна може застосувати "москітний компонент".

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на ДонбасіЗагострення в Азовському моріРосійсько-український конфлікт
Особа
Ігор Воронченко
Місце
Україна
Теги
Азовське мореВійськово-морські сили УкраїниВМС УкраїниНовини ДНР
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко имеет два катера и два корабля, "недолго музыка играла" ...
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Ох молчал бы лучше.
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Кулагин Егор
Кулагин Егор
ДНР хвасталось что морская держава? У ДНР есть верфи способные строить авианосцы? ДНР имеет вмф? В чем претензии? Что хочет сказать адмирал-танкист?
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