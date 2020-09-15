Фірсов – про хабар для "слуги" Юрченка: "до влади прийшли ті, хто хоче красти"

Скандал з хабарем, який вимагав депутат від "Слуги народу" Олександр Юрченко за внесення правок до законопроекту про поводження з відходами, ставить діагноз тим, хто прийшов до влади в Україні. Вони знищують майбутнє України. Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав лідер партії "Екологічна Альтернатива", ексглава Держекоінспекції Єгор Фірсов.

"Олександр Юрченко, натягнувши на себе піджак і значок народного депутата, і заявляє "Я хочу собі частину великого пирога". Хабарник, що вимагає 200 тис доларів і частину акцій великого бізнесу. А потім ми будемо дивуватися, чому в Україні немає сучасного сміттєпереробного заводу; чому звалища все більше і більше забруднюють українські землі, та й в цілому, чому в країну не йдуть іноземні інвестиції", - різко заявив Фірсов.

Він зазначив, що подібна ситуація – наслідок вибору українців, які продовжують приводити до влади не тих, хто хоче змінити країну на краще, а тих, кого турбує виключно власний добробут.

"Ось так і живемо, коли до влади приходять ті, хто не вміє працювати, а хоче лише красти і красти!" - обурився політик.

Він також додав до свого посту посилання на оприлюднений НАБУ відеоролик з оперативними матеріалами розслідування у справі Юрченка.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що НАБУ затримало помічника нардепа Юрченка при отриманні частини хабара за внесення поправок в законопроект "Про поводження з відходами". Розмір хабара повинен був скласти 200 тисяч доларів. При цьому Єгор Фірсов порекомендував правоохоронцям шукати спільників депутата-корупціонера в керівництві екологічного комітету у Верховній Раді, адже без відома його голови внести правки в згаданий законопроект було б неможливо.

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