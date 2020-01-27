Фігурант справи Гандзюк змінив зовнішність: гучні деталі затримання в Болгарії

Поліція Болгарії затримала ймовірного організатора вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна (Москаленка), ідентифікувавши його, незважаючи на зміну зовнішності.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо", посилаючись на інформацію болгарських правоохоронців.

"Левін змінив зовнішність так, що був не схожий на фото з Інтерполу. Його вдалося ідентифікувати за відбитками пальців", – зазначили болгарські поліцейські.

Вони додали, що під час арешту Левіна у нього вдома вилучили два паспорти – місцевий і закордонний. Підозрюваному заборонили покидати територію країни, незабаром суд вирішить питання про його екстрадицію.

Левін і Гандзюк

Також стало відомо, що Левін потрапив до Болгарії через Румунію у 2018 році. Він пішки перетнув кордон у населеному пункті Дуранкулак. У Болгарії, за твердженнями правоохоронців, підозрюваний офіційно ніде не реєструвався.

За інформацією болгарського видання "Биволъ", Левіна знайшли в місті Бургас. Спершу фігуранта справи Гандзюк затримали на 24 години. Але 25 січня цей час продовжили ще на 72 години. У вівторок, 28 січня, йому мають обрати запобіжний захід.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Левіна затримали в Болгарії 24 січня. Інформацію підтвердили в Офісі генпрокурора і в СБУ.

4 грудня 2018 року правоохоронці заочно повідомили Левіну про підозру в причетності до вбивства.

В результаті він виїхав із України в Домініканську Республіку. 20 травня 2019 року він був заочно арештований.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Херсоні невідомий облив Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Напад трапився біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.

Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.

Спершу кримінальну справу було порушено за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.

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