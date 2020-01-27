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27 січня • оновлено в 16:43
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Фігурант справи Гандзюк змінив зовнішність: гучні деталі затримання в Болгарії

6.6т
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Поліція Болгарії затримала ймовірного організатора вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна (Москаленка), ідентифікувавши його, незважаючи на зміну зовнішності.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо", посилаючись на інформацію болгарських правоохоронців.

"Левін змінив зовнішність так, що був не схожий на фото з Інтерполу. Його вдалося ідентифікувати за відбитками пальців", – зазначили болгарські поліцейські.

Вони додали, що під час арешту Левіна у нього вдома вилучили два паспорти – місцевий і закордонний. Підозрюваному заборонили покидати територію країни, незабаром суд вирішить питання про його екстрадицію.

Левін і Гандзюк

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Також стало відомо, що Левін потрапив до Болгарії через Румунію у 2018 році. Він пішки перетнув кордон у населеному пункті Дуранкулак. У Болгарії, за твердженнями правоохоронців, підозрюваний офіційно ніде не реєструвався.

За інформацією болгарського видання "Биволъ", Левіна знайшли в місті Бургас. Спершу фігуранта справи Гандзюк затримали на 24 години. Але 25 січня цей час продовжили ще на 72 години. У вівторок, 28 січня, йому мають обрати запобіжний захід.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Особа
Катерина Гандзюк
Місце
Болгарія
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Все это хрень,доказать ещё нужно
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Гоша Злой
Гоша Злой
профессионал высочайшего класса бывший генелальный плокулол Юга все знал еще летом ( по его же словам), но молчал, т.к. *какая разница* знал он или нет где находится чувак, изменивший внешность)
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фил филька
фил филька
дурила надо было в украине оставаться. там убийцы бузины и шеремета на свободе спокойно ходят. некоторые даже в министерстве работают)
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