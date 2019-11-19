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19 листопада • оновлено в 14:29
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Фанат Путіна призначений до комітету нацбезпеки: генерал назвав завдання СБУ

1.3т
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Ексглава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж заявив про те, що народний депутат Руслан Требушкін у статусі члена Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки матиме доступ до документів із грифом "цілком таємно".

"Вони (члени цього Комітету. – Ред.) мають доступ до секретних матеріалів і до матеріалів із грифом "цілком таємно". Вони не мають права втручатися в оперативну діяльність, процесуальну діяльність і розвідувальну діяльність, але результати цієї діяльності вони мають право отримувати", – пояснив він у блозі OBOZREVATEL.

З огляду на той факт, що свого часу Требушкін був соратником президента-втікача Віктора Януковича, членом "Партії регіонів", генерал зауважив: "Я говорю суто теоретично. Але в даній ситуації загальне правило і спецслужб, і державної діяльності таке: особи, які мали відношення до будь-яких секторів діяльності, якісь контакти з іноземними державами, як правило, не працюють в цих комітетах".

Руслан Требушкін отримав доступ до документів із грифом "цілком таємно"

Руслан Требушкін отримав доступ до документів із грифом "цілком таємно"

Водночас Маломуж повідомив про те, що кожен депутат, який матиме справу із секретними документами, ставить підпис під зобов'язанням про нерозголошення інформації. Зі свого боку, завдання Служби безпеки України – контролювати виконання цього зобов'язання і в разі його порушення вживати відповідних заходів.

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Як писав OBOZREVATEL, позафракційний депутат-мажоритарник Руслан Требушкін увійшов до комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Раніше він був соратником Віктора Януковича та входив до "Партії регіонів". Під час Євромайдану нардеп координував доставку шкарпеток і їжі для "Беркута" до Києва, а, згадуючи анексію Криму, казав, що "вдячний Путіну за те, що він зробив".

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Микола Маломуж Руслан Требушкін
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Служба безпеки України
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фил филька
фил филька
петька министром был при януковоще и ни че. ваще главнокомандовал 4 года
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