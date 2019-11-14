Намагався зам’яти справу: нового прокурора Донецької області спіймали на порушенні закону

Новий прокурор Донецької області Євген Білоусов не подав декларацію за 2018 рік як кандидат на цю посаду. Через це він ухилявся від кримінальної відповідальності і намагався зам’яти відповідну справу.

Білоусов був призначений на посаду Генеральним прокурором України Русланом Рябошапкою наказом №477 від 7 листопада 2019 року, написав "Судовий Репортер".

Новий прокурор відповідно до вимог п.3 ст. 45 Закону України “Про запобігання корупції” як кандидат на відповідну посаду повинен був ще до призначення подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік.

Нового прокурора Донеччини спіймали на порушенні закону Генеральна прокуратура України

Втім, моніторинг Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, станом на 12.11.2019 року свідчив про те, що Білоусов не зробив цього.

Остання подана ним декларація датована 08.05.2019 року. Раніше Білоусов, працюючи в органах прокуратури, систематично подавав декларації про доходи, які розміщено на сайті НАЗК.

В діях нового прокурора вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України. Сам ж Білоусов ухилявся від кримінальної відповідальності за цією статтею, а також намагався всіляко зам’яти відповідну справу.

Новий прокурор Донецької області Євген Білоусов не подав декларацію за 2018 рік як кандидат на цю посаду Судовий Репортер

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!