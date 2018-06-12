Евакуювали 400 осіб: поліція знайшла отруйника 36 школярів в Миколаєві

У Миколаєві 16-річному підлітку повідомили про підозру в отруєнні школярів 21 травня.

Як повідомляють правоохоронні органи, учень підозрюється в розпилюванні перцевого газу, що спричинило отруєння 36 дітей, йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

Відзначається, що хлопець зізнався у скоєному і визнав свою провину.

При цьому, він повідомив слідству, що прийшов в школу №6 до знайомого і розпорошив перцевий балончик з власної необережності.

Також він повідомив, що носив з собою балончик з метою самооборони.

У присутності родичів йому повідомили про підозру в хуліганстві.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, 8 травня в Черкасах під час лінійки в школі №8 по вул. Оборонної десятки дітей втратили свідомість. Госпіталізовано було 56 осіб.

В цей же день через кілька годин після НП в одній зі шкіл Дніпропетровської області стався подібний інцидент. Під час шкільної лінійки у Новомосковську діти масово відчули запаморочення і нездужання.