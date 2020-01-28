Вкрали газу на 2 млрд гривень: заступника міністра часів Януковича екстрадували в Україну

У понеділок, 27 січня, в Україну з Грузії екстрадували заступника міністра енергетики та вугільної промисловості часів президентства Віктора Януковича.

Він є підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом заволодіння скрапленим газом, що належав "Укрнафті" й "Укргазвидобуванню". Про це 28 січня повідомила пресслужба НАБУ.

За версією слідства, колишній чиновник скоїв злочини, передбачені ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 та ч.1 ст.255 КК. Його ім'я не називається.

28 січня ВАКС обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 45 днів з альтернативою внесення застави в розмірі 5,99 млн гривень.

За даними слідства, в 2010-2014 роках приватні компанії купували в ПАТ "Укрнафта" (50%+1 акція належать державному "Нафтогазу") і ВАТ "Укргазвидобування" (100% акцій належать "Нафтогазу") зріджений газ за пільговими цінами, встановленими для реалізації газу населенню. Однак насправді газ перепродували іншим суб'єктам господарювання, а ті вже випускали у вільний обіг.

Замміністра часів Януковича екстрадували з Грузії Колаж

Внаслідок таких дій державним підприємствам завдано збитків у розмірі понад 2 млрд гривень.

Попередньо слідство встановило, що главою корупційної схеми є відомий бізнесмен, який привернув до реалізації посадових осіб Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (Міністерства палива та енергетики), Міністерства економіки України (Міністерства економічного розвитку і торгівлі), Аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України", посадових осіб обласних державних адміністрацій.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура намагалися вручити підозру колишньому постійному представникові президента в Криму Борису Бабіну.

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