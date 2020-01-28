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28 січня • оновлено в 20:08
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Вкрали газу на 2 млрд гривень: заступника міністра часів Януковича екстрадували в Україну

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У понеділок, 27 січня, в Україну з Грузії екстрадували заступника міністра енергетики та вугільної промисловості часів президентства Віктора Януковича.

Він є підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом заволодіння скрапленим газом, що належав "Укрнафті" й "Укргазвидобуванню". Про це 28 січня повідомила пресслужба НАБУ.

За версією слідства, колишній чиновник скоїв злочини, передбачені ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 та ч.1 ст.255 КК. Його ім'я не називається.

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28 січня ВАКС обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 45 днів з альтернативою внесення застави в розмірі 5,99 млн гривень.

За даними слідства, в 2010-2014 роках приватні компанії купували в ПАТ "Укрнафта" (50%+1 акція належать державному "Нафтогазу") і ВАТ "Укргазвидобування" (100% акцій належать "Нафтогазу") зріджений газ за пільговими цінами, встановленими для реалізації газу населенню. Однак насправді газ перепродували іншим суб'єктам господарювання, а ті вже випускали у вільний обіг.

Замміністра часів Януковича екстрадували з Грузії

Замміністра часів Януковича екстрадували з Грузії

Колаж

Внаслідок таких дій державним підприємствам завдано збитків у розмірі понад 2 млрд гривень.

Попередньо слідство встановило, що главою корупційної схеми є відомий бізнесмен, який привернув до реалізації посадових осіб Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (Міністерства палива та енергетики), Міністерства економіки України (Міністерства економічного розвитку і торгівлі), Аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України", посадових осіб обласних державних адміністрацій.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура намагалися вручити підозру колишньому постійному представникові президента в Криму Борису Бабіну.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
ринок газу Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна
Теги
газ Національне антикорупційне бюро України
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