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20 вересня • оновлено в 11:30
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Екстрено сідав: в Івано-Франківську трапилася НП з пасажирським літаком

2.3т Читати матеріал російською

В аеропорту "Івано-Франківськ" лайнер, який летів за напрямком "Валенсія – Київ", здійснив аварійну посадку.

На борту літака перебували пасажири. Причиною стала несправність шасі. Про це повідомили в пресслужбі Івано-Франківської ОДА.

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"19.09.2019 р. о 21:26 до ОКЦ УДСНС надійшло повідомлення про те, що в міжнародному аеропорту "Івано-Франківськ" здійснює аварійну посадку авіарейс "Валенсія – Київ". Загальна кількість пасажирів (в т. ч. екіпаж) – 90 осіб. Причина аварійної посадки – повідомлення датчика про несправність шасі", – зазначає управління ОДА.

Під час інциденту ніхто не постраждав, літак сів успішно.

Екстрено сідав: в Івано-Франківську трапилася НП з пасажирським літаком

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії у літака в небі відмовив двигун.

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Місце
Україна Івано-Франківськ
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Не самолёт, а литака ...
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Александрович Валера
Александрович Валера
Всё у них ломается
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