Колишні співробітники Міністерства внутрішніх справ України, які долучилися до терористів "Л/ДНР", викрадають і б'ють жителів підконтрольних російським гібридним силам територій Донбасу.

Про це повідомляється в матеріалі "Радіо Свобода". Журналісти нагадали, що деякі працівники силових структур у 2014-му перейшли на бік бойовиків.

"Колишні співробітники МВС без причин затримують усіх неугодних. Обкрадають, б'ють, а потім закривають, наприклад, у підвалах і камерах СІЗО. Ті, кому вдалося втекти, розповідають про звірства і тортури над екссиловиками", – йдеться у статті.

"ДНР", ілюстрація 24 канал

За словами одного з колишніх слідчих Луганська, який дав коментар на умовах анонімності, до бойовиків "ЛНР" примкнули, в основному, слідчі з невеликих міст.

Найбільший пік їх свавілля, за його словами, припав на 2014-2015 роки. Тоді на контрольованій "ЛНР" території масово викрадали людей: їх звинувачували у вигаданих злочинах, обкрадали й били, а потім закривали в підвалах, будівлях силових структур, на території СІЗО і в'язниць.

"Найгірше поводилися і поводяться з тими, кого звинувачують у допомозі офіційній українській владі. Цих людей незаконно утримують і дуже жорстоко б'ють.

На окупованій території немає й мови про чесні слідчі дії. Тривалий час там не було навіть умовного кримінального кодексу. Зараз його частково запозичили у РФ, намагаються навіть будувати так звані суди. Але все це – мильна бульбашка. Ніхто на частині Донбасу, підконтрольній бойовикам, не може розраховувати на правосуддя", – додав колишній слідчий.

Одним із потерпілих виявився місцевий житель, колишній оперативний уповноважений українського МВС Віктор Голомовзюк.

"Його катували струмом. Підвішували за руки і ноги, а потім били пляшкою, наповненою водою. Через це у Віктора Степановича стали відмовляти нирки і печінка", – розповів про звірства так званого Міністерства держбезпеки ("МДБ") чоловік, який також побував у полоні.

Три роки тому Голомовзюка розшукували як на території, підконтрольній угрупованню "ДНР", так і на частині Донбасу, контрольованій українською владою. В оголошеннях із пошуку повідомляли, що він зник у Донецьку 29 листопада 2016 року. На момент зникнення Голомовзюку було 62 роки.

Повідомлення в соцмережі про пошук Голомовзюка Радіо Свобода

Незабаром з'ясувалося, що чоловіка викрали та проти його волі утримували в одному з донецьких СІЗО.

"У грудні 2017-го колишнього оперуповноваженого повинні були передати українській стороні під час великого обміну перед Новим роком. Але в список Голомовзюк так і не потрапив, тому що стан його здоров'я сильно погіршився. Дружина й адвокат домоглися переведення Віктора Степановича до цивільної лікарні, де він незабаром і помер", – цитують журналісти джерело.

За його даними, "справу" Голомовзюка вів, по суті, його колишній колега – слідчий Петровського району Донецька Володимир Яманко. У 2014 році майор поліції перейшов на бік російських гібридних сил і став працювати в так званому МДБ.

Як писав OBOZREVATEL, недавно:

Стало відомо про те, що "народний мер" Горлівки Едуард Матюха насправді п'ять років працював у лігві терористів, будучи агентом ГУР Міноборони.

У "ДНР" бурхливо відреагували на цю новину й почали виправдовуватися, заявляючи, що Матюха нібито був "народним мером" тільки три дні.

Сам Матюха розповів, що РФ розглядала можливість відродження проєкту "Новоросія". Водночас Кремль планував захопити Одеську і Харківську області України.

Розвідник повернувся на територію, підконтрольну Києву. У нього є інформація і докази про злочини Кремля на Донбасі, їхні схеми, фінансові канали, кадрові пасьянси, які важливі для протистояння ворогу.

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