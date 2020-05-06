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6 травня • оновлено в 09:55
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Ексрегіонал і автоолігарх Святаш попросив притулку в Росії – ЗМІ

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Депутат Верховної Ради VII і VIII скликань і співвласник корпорації "АІС" Дмитро Святаш, який є фігурантом кримінальної справи про заволодіння 1,1 млрд гривень "Укрсиббанку", отримав притулок у Російській Федерації.

Про це повідомляє сайт 057.ua із посиланням на джерела з консульства РФ у Харкові. Вони передали виданню відповідні документи, а також схему отримання російського громадянства ексрегіоналом, його дружиною і двома дітьми.

Зазначається, що Святаш скористався запущеною ще декілька років тому програмою російського МЗС "Співвітчизник", суть якої полягає у "переманюванні" на свою сторону якомога більшої кількості людей, аби видати їм російські паспорти.

Дмитро Святаш

Дмитро Святаш

Як пише видання, із заявою щодо отримання громадянства РФ до консульства звернулася дружина колишнього нардепа Анжеліка.

У документі жінка вказала, де навчалася, ким і коли працювала. Зокрема, із 2012 по 2020 була приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області. Підкреслюється, що в заяві вона також згадала, що у Росії її родина була суто "гостями".

Ексрегіонал і автоолігарх Святаш попросив притулку в Росії – ЗМІ

"У РФ я перебувала з приватними візитами в 2016, 2017, 2019 роках. Мій чоловік, Святаш Дмитро Володимирович, відвідував із приватними візитами міста Москва, Воронеж, Щебекіно з 2003-го по 2019 рік щорічно", – написала Анжеліка Святаш.

Дмитро Святаш і його дружина Анжеліка

Дмитро Святаш і його дружина Анжеліка

Крім цього, дружина екснардепа додала, що разом із нею до Росії на постійне місце проживання планують виїхати її чоловік – Святаш Д. В. і двоє синів – Святаш Д. Д. (2015 р. н.) і Святаш Л. Д. (2017 р. н). Вона наголосила, що родина має намір переїхати на постійне проживання до Липецька.

Дмитро Святаш

Дмитро Святаш

Видання стверджує, що питання про їхнє переселення до РФ вже узгоджене російською владою. А з посиланням на джерела в правоохоронних органах зазначає, що Святаш втік до Росії ще взимку 2020-го.

Дмитро Святаш

Дмитро Святаш

"Його дружина виїхала в РФ через Гоптівку в лютому цього року, а дітей відправили через Мінськ до Росії в кінці грудня", – зазначив співрозмовник.

Водночас підкреслюється той факт, що Святаш і його сім'я не відмовилися від громадянства України.

Нагадаємо, що на початку жовтня 2019 року Прокуратура Києва оголосила підозру Святашу в кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366-1 КК України щодо заволодіння 1,1 мільярда гривень коштів "Укрсиббанку" на користь групи компаній "АІС", засновником якої він є. У листопаді того ж року екснардепа оголосили в розшук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прокуратура Києва оголосила про підозру в заволодінні 1,1 млрд грн колишньому народному депутату IV-VIII скликань. Ім'я фігуранта не називалася. Але, ймовірно, мова йшла про Дмитра Святаша.

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Автор
Марина Ліснічук
Місце
Україна
Теги
Партія регіонів отримав російське громадянство депутат
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Галицький Данило
Галицький Данило
Вот из таких святошей создавалась ,,святая русььь'', а теперь создаётся гибридный сру. цкий миръъъ с лишней хромосомой.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Лишь пид...са украинского гражданства.
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