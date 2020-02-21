Колишній помічник судді Костянтин Бойцун обманним шляхом забрав у дружини начальника районного відділу поліції в Одеській області 240 тисяч доларів.

За шахрайство в особливо великих розмірах Жмеринський районний суд Вінницької області засудив Бойцуна до 9 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, передає "Судовий репортер".

На суді було встановлено, що Бойцун представившись співробітником Адміністрації президента, пообіцяв дружині поліцейського допомогти їй. Раніше її чоловіка затримали за підозрою в отриманні хабара. Бойцун повідомив постраждалій, що за півмільйона доларів, він допоможе змінити запобіжний захід з утримання під вартою на більш м'який.

Адміністрація Президента

У Києві жінка передала шахраєві частина грошей – 240 тисяч доларів і 80 тисяч гривень. Після отримання грошей Бойцун зник і не виходив на зв'язок.

На суді потерпіла розповіла, що запобіжний захід її чоловікові так і не змінили. Через втрату грошей вони розлучилися. Позичені гроші і борги сім'я віддає по сьогоднішній день.

В ході судового засідання Бойцун пояснив, що отримані гроші витратив на свій розсуд, заплатив свої борги, а решту витратив на благодійну допомогу.

Суд задовольнив цивільний позов і стягнув з Бойцун 1,9 млн матеріального збитку, а також 200 тис. грн моральної компенсації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області шахраєві вдалося провернути облудну схему з продажем посади заступника одного з інститутів Національної академії аграрних наук.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!