Головна Новини
16 листопада • оновлено в 22:38
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Екснардепа Святаша оголосили в розшук: у чому підозрюють

Читати матеріал російською

Депутат Верховної Ради VII і VIII скликань і співвласник корпорації "АІС" Дмитро Святаш оголошений у всеукраїнський розшук.

Згідно з документом, опублікованим на сайті Міністерства внутрішніх справ, він зник 8 листопада в Харкові.

Зазначено також, що екснардеп переховується від органів попереднього розслідування і звинувачується за статтею 366-1, ч. 1 (декларування недостовірної інформації).

Новини
Лікарям-подільникам Святаша, які сховали його в лікарні, загрожує від 3 до 12 років тюрми

Дмитро Святаш

Дмитро Святаш

Liga.net

Дмитро Святаш оголошений у всеукраїнський розшук.

Дмитро Святаш оголошений у всеукраїнський розшук.

Міністерства внутрішніх справ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що прокуратура столиці оголосила про підозру в заволодінні 1,1 млрд грн колишньому народному депутату IV-VIII скликань. Ім'я фігуранта не називалася. Але, ймовірно, мова йшла про Дмитра Святаша.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
4
Смішно
10
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги