Екснардепа Святаша оголосили в розшук: у чому підозрюють

Депутат Верховної Ради VII і VIII скликань і співвласник корпорації "АІС" Дмитро Святаш оголошений у всеукраїнський розшук.

Згідно з документом, опублікованим на сайті Міністерства внутрішніх справ, він зник 8 листопада в Харкові.

Зазначено також, що екснардеп переховується від органів попереднього розслідування і звинувачується за статтею 366-1, ч. 1 (декларування недостовірної інформації).

Дмитро Святаш Liga.net

Дмитро Святаш оголошений у всеукраїнський розшук. Міністерства внутрішніх справ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що прокуратура столиці оголосила про підозру в заволодінні 1,1 млрд грн колишньому народному депутату IV-VIII скликань. Ім'я фігуранта не називалася. Але, ймовірно, мова йшла про Дмитра Святаша.

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