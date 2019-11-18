Екснардеп-утікач зібрався "віддати" Одесу Росії

Колишній народний депутат України Ігор Марков, який втік до Москви, нахабно заявив, що Одеса нібито є споконвічно "російським" містом.

Він висловив хибне переконання в тому, що одне з найбільших міст України за правом вважається невід'ємною частиною Російської імперії, якої давно немає. Маревними роздумами на цю тему він вибухнув у ефірі пропагандистської програми "Вечір із Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я не вважаю Україну якоюсь державою. Я вважаю, що це територія з ознаками державності. В історії Русі був такий період – велика смута. Він тривав 60 років. Незалежність України налічує 30 років. Це так, смутка", – почав він сипати образами на адресу зрадженої Батьківщини.

Ігор Марков

Після цього він різко перейшов до теми земельної реформи в Україні, яку з незрозумілих причин пов'язав із мріями про відродження Російської імперії.

"Звідси – коли Зеленський продає українську землю, я не вважаю, що він продає українську. Я вважаю, що він краде російську! Я в четвертому поколінні одесит. Одеса – південна Пальміра імперії! Ми завжди вважали себе російським містом! Чому нас недавно записали до України? Це російські міста, це російські люди!" – нахабно висловився посіпака окупантів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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