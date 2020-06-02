Екснардеп Онищенко після СІЗО Німеччини похвалився фото з італійського курорту

Екснардеп Олександр Онищенко, підозрюваний у розкраданні природного газу в Україні, заявив, що вже шість днів перебуває на волі після того, як німецький суд відмовив у його екстрадиції в Україну.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Водночас до посту прикріпив свою фотографію біля гірського озера Комо, що на півночі Італії.

"За моєю спиною озеро Комо. Кругле, світле, спокійне. Шість днів вже, як я на волі, і це блаженство", – похвалився Онищенко.

Олександр Онищенко Facebook/Олександр Онищенко

Він також додав, що, загримівши за ґрати, зміг оцінити, наскільки різні "ці два стани" – несвободи і свободи. А ще наголосив, що тепер буде "насолоджуватися цим життям".

Зазначимо, що озеро Комо в туристичних путівниках описується як "головна родзинка" півночі Італії, мальовничий елітний курорт Ломбардії в передгір'ях Альп.

Скриншот Facebook/Олександр Онищенко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У грудні 2019 року суд у Німеччині заарештував Олександра Онищенка без права внесення застави.

В Україні колишнього нардепа підозрюють в організації схем із розкрадання природного газу, пов'язаних із "Укргазвидобуванням". Онищенко ці звинувачення заперечує і заявляє про тиск з боку Національного антикорупційного бюро.

Вищий земельний суд Ольденбурга відмовив в екстрадиції колишнього народного депутата України Олександра Онищенка.

Зі свого боку в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що в кримінальному провадженні за обвинуваченням Онищенка та його спільниці здійснюється вивчення письмових доказів сторони обвинувачення і вже досліджено 25 томів матеріалів кримінального провадження.

Німеччина відмовила в наданні політичного притулку колишньому народному депутату Олександру Онищенку, якого в Україні підозрюють у розкраданні природного газу.

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