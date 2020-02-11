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12 лютого • оновлено в 03:01
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"Не ворог": спійманий СБУ "ексміністр ДНР" може уникнути в'язниці

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Колишній "міністр вугільної промисловості ДНР" Ігор Івакін, переміщений СБУ на підконтрольну Києву територію, може уникнути ув'язнення.

Від кримінальної відповідальності його хоче звільнити прокуратура. Про це пише УП з посиланням на матеріали справи, опубліковані в судовому реєстрі 11 лютого.

Розгляд справи Івакіна має розпочатися 19 лютого, його буде слухати Жовтневий районний суд Маріуполя. Суд розглядатиме клопотання прокурора про звільнення Івакіна від відповідальності.

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У матеріалах справи міститься розписка "ексміністра" і його адвоката про отримання клопотання прокурора та заява Івакіна "про добровільну згоду на звільнення від кримінальної відповідальності".

Зазначається, що справа була відкрита 24 січня 2020 року за статтею про створення або участь у терористичній організації.

Така стаття передбачає покарання у 8-15 років позбавлення волі. Однак обвинуваченого можна звільнити від відповідальності, якщо він не був організатором і керівником терористичної організації, добровільно повідомив правоохоронцям про терористичну діяльність, сприяв її припиненню або розкриттю злочинів організації.

Ігор Івакін

Ігор Івакін

Гордон

Адвокат підозрюваного Костянтин Здор підтвердив, що призначений на 19 лютого суд стосується саме причетності Івакіна до "уряду ДНР".

Захисник не захотів уточнювати, чи проситиме про звільнення від відповідальності і чи відомо йому про такі наміри прокуратури.

Водночас Здор запевнив, що його підзахисний – "не ворог" і кається.

"Не ворог": спійманий СБУ "ексміністр ДНР" може уникнути в'язниці

УП

"Не ворог": спійманий СБУ "ексміністр ДНР" може уникнути в'язниці

УП

Як писав OBOZREVATEL, у 2014-2016 роках на Донбасі було знищено найбільше української військової техніки – близько 2576 одиниць.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
сул Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна Маріуполь
Теги
Новини Донбасу ДНР Новини ДНР терористи "ДНР"
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
все таки что то у нас меняется,раньше сбу клепали фото каких то клонов.у всех без исключения были лица в клеточку.
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Беркут Інгвар
Беркут Інгвар
ворогів - на палю!
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