Ексрегіонал влаштував криваву ДТП під Одесою: двоє загиблих

Колишній член Партії регіонів і ексглава Донецької та Одеської залізниці Микола Рогов збив на смерть двох людей 2 серпня.

ДТП сталася на Київській трасі в Одеській області. Про це повідомляє видання "Думська".

Як стало відомо, автомобіль, за кермом якого перебував Рогов, рухався в бік Одеси. Він вилетів на зустрічну смугу, а потім на узбіччя і розчавив продавця кавунів та молоду жінку.

Авто зупинилося у полі за 150 метрів від місця зіткнення. У жінки, яка загинула в результаті аварії, залишилося двоє дітей.

За словами захисників Рогова, ДТП він влаштував через те, що втратив свідомість за кермом, оскільки страждає на діабет і гіпертонію. Підозрюваному загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Поки його відпустили під нічний домашній арешт.

У 2010-2014 роках Рогов був депутатом Донецької облради від Партії регіонів.

Микола Рогов збив на смерть людей Думська

Микола Рогов збив на смерть людей Думська

Микола Рогов збив на смерть людей Думська

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Закарпатській області один із керівників регіональної Державної фіскальної служби влаштував смертельну аварію.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram