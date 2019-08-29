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Екс-міністр Януковича вийшла з СІЗО: що відомо

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Народний депутат від "Опозиційного блоку" Вадим Новінський вніс заставу в розмірі 6 млн грн за екс-міністра охорони здоров'я часів Януковича Раїсу Богатирьову, яку взяли під варту на 60 днів.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Klymenko Tyme. Парламентарій вважає, що справа розвалиться "як і всі справи проти старої влади".

Він додав, що до нового скликання Верховної Ради відноситься зі стриманим оптимізмом і заявив, що проголосує за скасування недоторканності. "Ходжу без неї три роки і їсти не перестав", - уточнив Новинський.

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Раїса Богатирьова

Раїса Богатирьова

Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 серпня суд Києва взяв Богатирьову під варту на 60 днів, визначивши їй заставу в розмірі 6 млн грн.

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Особи
Раїса Богатирьова Вадим Новинський
Місце
Україна
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