Екс-глава Криму потрапив в реанімацію: що відомо

Колишнього президента Криму Юрія Мєшкова після інсульту доставили в підмосковну лікарню.

Його дочка Маріанна Мєшкова розповіла, що зараз він знаходиться у важкому стані і його перевели в реанімацію, передає ТАСС.

Вона зазначила, що батька після інсульту в Туреччині в Росію доставили 16 вересня.

"Папу доставили в Москву на літаку, потім перевезли в підмосковну лікарню в Красногорську. Стан його погіршився, він зараз знаходиться в реанімації у важкому стані", – поділилася вона

За словами дочки, Мєшкову зараз роблять "штучну вентиляцію легенів та інші процедури". Рідних поки до нього не допускають.

Юрій Мєшков ForPost

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 вересня у Юрія Мєшкова на відпочинку в Туреччині стався інсульт, після чого його ввели у штучну кому.

Після дочка Мєшкова звинуватила посольство Росії в Туреччині в бездіяльності. Російська сторона не робила ніяких заходів, щоб подбати про здоров'я Мєшкова.

Відзначимо, що український журналіст Віталій Портников розповів, що Юрій Мєшков готував відділення Криму від України, він був справжнім сепаратистом.

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