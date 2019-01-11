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Миттєве отруєння: Кабмін попередив про наближення катастроф на Донбасі

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Дії російських окупаційних військ і терористів на Донбасі привели до появи трьох серйозних загроз, які можуть спровокувати екологічну катастрофу в ОРДЛО.

Про них ObozTV розповів міністр із питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш. Міністр запевнив, що їхнє відомство постійно моніторить екологічну ситуацію як на окупованих територіях, так і в районі лінії зіткнення.

"Наприклад, є таке підприємство: "Стирол". Це хімзавод у Горлівці. Там зберігаються дуже небезпечні речовини, які досі не утилізовані. А вони в металевих контейнерах, у яких вже дуже тонкі стінки, адже пройшло багато часу. Проте ніхто про це не дбає і це створює велику загрозу для місцевих жителів", – заявив Черниш.

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Крім того міністр нагадав про об'єкт "Кліваж", який також розташований на окупованій території. "Кліваж" – це місце тестового підземного ядерного вибуху, організованого колишнім Радянським Союзом. Він був проведений у шахті, з метою зменшити загрозу викидів метану. У результаті на місці вибуху утворилася "скляна колба" сухої консервації.

"Якщо не відкачувати воду із суміжних шахт, то вона може потрапити туди і винести радіоактивні речовини на поверхню. Вони підуть по басейнах і підземним водотоках. І важко передбачити, де вони спливуть у результаті", – попередив він.

Миттєве отруєння: Кабмін попередив про наближення катастроф на Донбасі

Також зберігається небезпека отруєння водойм ОРДЛО шахтними відходами, додав Черниш. Він нагадав, що шахти на окупованих територіях припиняють функціонувати і відкачувати воду. У результаті мінералізовані шахтні води потрапляють у водойми.

"У нас є результати моніторингу за окремими водоймами Донецька. І там перевищення у поверхневих водах і за сульфатами, і за іншими відповідними речовинами в місті Донецьк, більше, ніж ми очікували. І більше, ніж показували виміри до окупації. Тобто, це означає, що вони не контролюють процеси щодо шахтних вод. Це означає, що зупинена відкачка. Результатом може бути різке, миттєве отруєння, навіть із летальними наслідками. А може бути "повільна" шкода всім, хто вживає таку воду", – підсумував міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щобудня о 17:30 на ObozTV.

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Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на ДонбасіПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Вадим Черниш
Місце
Україна
Теги
Новини ЛНРНовини ДНРНовини ДонбасуЕкологіяекологічна катастрофаРосіяУкраїнаМіністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Наступает момент, когда кацапская падаль после "асвабаждения" местных кацапов от банковской системы, медицины, образования, пенсий, соцвыплат, международных спортивных, научных и культурных событий, промышленности и инфраструктуры освободят и от жизни, мало 11000 смертей, так они в "рай" пол Горловки разом сплавят. Ватаны, предлагаю перед тем как сдохнуть вспомнить 14-й и выйти на митинг с неистовым верещанием "Путин, Путин, Рассея, Рассея"
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