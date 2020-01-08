"Екіпаж не гине, вони йдуть в небо!" Опубліковані фото українців зі злощасного літака МАУ

У мережі показали, як виглядали дев'ятеро членів екіпажу рейсу PS752 літака МАУ, які трагічно загинули в результаті авіакатастрофи вранці 8 січня під Тегераном (Іран).
Фото українців в одному дописі на своїй сторінці у Facebook зібрав радник Міністра МВС у Міністерстві внутрішніх справ Євгеній Терехов.
"Екіпаж не гине, вони йдуть в небо! Світла пам’ять", – написав він.
Українці загинули в авіакатастрофі в іранському Тегерані
Facebook/Євгеній Терехов
Зокрема, у катастрофі загинули троє пілотів: Наумкін Олексій Євгенович, Гапоненко Володимир Іванович, Хоменко Сергій Анатолійович.
Загиблі українці
Facebook/Євгеній Терехов
А також шестеро бортпровідників: Статнік Катерина Олегівна, Матьков Ігор Валерійович, Микитюк Марія Михайлівна, Лихно Денис Михайлович, Овчарук Валерія Євгеніївна, Сологуб Юлія Миколаївна.
Загиблі українці
Facebook/Євгеній Терехов
Загиблі українці
Facebook/Євгеній Терехов
Загиблі українці
Facebook/Євгеній Терехов
Загиблі українці
Facebook/Євгеній Терехов
Загиблі українці
Facebook/Євгеній Терехов
Загиблі українці
Facebook/Євгеній Терехов
Загиблі українці
Facebook/Євгеній Терехов
Як повідомляв OBOZREVATEL:
український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
З'явилися перші фото лайнера, що розбився. Також опубліковано відео з місця аварії.
ЗМІ повідомили, що всі пасажири і члени екіпажу загинули.
В результаті краху літака Boeing 737 загинули 11 українців. У мережі показали їх імена.
Пізніше МАУ опублікувала повний список загиблих пасажирів і членів екіпажу під час аварії в Ірані літака Boeing 737. Серед загиблих пасажирів були дві українки – Олена Малахова і Ольга Кобюк.
У МАУ заявили, що літак встиг набрати висоту 2400 м перед катастрофою, тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.
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