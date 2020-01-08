"Екіпаж не гине, вони йдуть в небо!" Опубліковані фото українців зі злощасного літака МАУ

У мережі показали, як виглядали дев'ятеро членів екіпажу рейсу PS752 літака МАУ, які трагічно загинули в результаті авіакатастрофи вранці 8 січня під Тегераном (Іран).

Фото українців в одному дописі на своїй сторінці у Facebook зібрав радник Міністра МВС у Міністерстві внутрішніх справ Євгеній Терехов.

"Екіпаж не гине, вони йдуть в небо! Світла пам’ять", – написав він.

Українці загинули в авіакатастрофі в іранському Тегерані Facebook/Євгеній Терехов

Зокрема, у катастрофі загинули троє пілотів: Наумкін Олексій Євгенович, Гапоненко Володимир Іванович, Хоменко Сергій Анатолійович.

Загиблі українці Facebook/Євгеній Терехов

А також шестеро бортпровідників: Статнік Катерина Олегівна, Матьков Ігор Валерійович, Микитюк Марія Михайлівна, Лихно Денис Михайлович, Овчарук Валерія Євгеніївна, Сологуб Юлія Миколаївна.

Загиблі українці Facebook/Євгеній Терехов

Загиблі українці Facebook/Євгеній Терехов

Загиблі українці Facebook/Євгеній Терехов

Загиблі українці Facebook/Євгеній Терехов

Загиблі українці Facebook/Євгеній Терехов

Загиблі українці Facebook/Євгеній Терехов

Загиблі українці Facebook/Євгеній Терехов

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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