"Екіпаж був досвідченим": експерт оцінив авіакатастрофу МАУ в Ірані

У літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ, що розбився в Ірані, був досвідчений екіпаж, проте він не зміг запобігти авіакатастрофі.

Про це в ефірі ObozTV розповів начальник школи льотчиків-випробувачів Михайло Лампік, коментуючи можливі причини трагедії. За його словами, версію про знищення літака поки не варто виключати.

"Мене хвилює те, що екіпаж був досвідченим, наскільки я знаю. Ніде в ЗМІ немає доповіді екіпажу. Якби це була відмова двигуна, що є імовірною причиною, вони повинні були доповісти. Або щось їм завадило доповісти", – зазначив Лампік.

"Не можна виключати ситуацію, коли літак міг бути збитий, але це на 100% не можна приймати. Треба дочекатися результатів розслідування чорних ящиків, подивитися записи розмов екіпажу в кабіні, вони теж повинні зберегтися. Тільки після цього можна робити якісь висновки", – підкреслив він.

За словами експерта, ракети і безпілотники на цих висотах літають, "але сказати, що саме вони стали причиною катастрофи, ми зараз не маємо права".

"Багато факторів збігається – там є військовий конфлікт, але не можна на 100% сказати, що він був збитий... Треба знайти записи розмов екіпажу... Якщо збереглися непогано, то через пару днів ми матимемо якісь результати", – додав Лампік.

t.me/lentachold

t.me/lentachold

t.me/lentachold

t.me/lentachold

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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