Росія може відпустити українських моряків за єдиної умови – генерал

Єдина умова, за якої РФ може відпустити полонених українських моряків додому, це посилення тиску міжнародної спільноти. Без їх підтримки нема надії на звільнення українців до президентських і парламентських виборів.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив генерал-лейтенант, ветеран зовнішньої розвідки України Василь Богдан. Він зазначив, що світ повинен жорсткіше ставитися до РФ.

"Путін нічого не буде застосовувати, поки не закінчаться президентські і парламентські вибори, поки українці не визначаться з курсом і вектором країни, – чи залишити те, що є чи обрати, не дай Боже, прокремлівських реваншистів. До виборів шансу на звільнення моряків нема. Єдина умова – якщо наші партнери стануть на шлях не "умиротворення" чи "стримання", а на шлях змушування агресора до міжнародного права і гуманізму", – сказав він.

Російський тероризм відкидає світове право, верховенством вважає лише своє власне законодавство, впевнений Богдан. Санкції і тиск на Росію, які наразі застосовані, – це лише комариний укус, додав він.

"Терористичний режим РФ діє, відкидаючи міжнародне право. Таке "коріння" іде ще в час орди, - вони так само захоплювали заручників і впливали таким чином на землі, які потім колонізували. Єдине, що можна сказати з цього приводу, так це обуритися, що міжнародна спільнота до цього часу діє м`яко і не застосовує більш жорсткі заходи. Санкції мають бути жорсткіші, щоб Росії були створені перепони у відповідних морських протоках. У нинішніх умовах з Москвою розмовляти на мові міжнародного права неможливо, вона розуміє тільки силу", – зазначив екс-розвідник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 листопада 2018-го корабель РФ протаранив буксир ВМС України на виході з Керченської протоки, Росія застосувала зброю проти українських військових кораблів, захопивши три судна. На борту було шестеро поранених, 24 українці стали військовополоненими РФ. 28 листопада Росія заблокувала вхід і вихід суден в українських портах Маріуполя і Бердянська в Азовському морі.

Спецпредставник США в Україні Курт Волкер заявив, що Росію можуть відключити від міжнародної системи передачі фінансової інформації SWIFT через напад на українські кораблі у міжнародних водах Чорного моря.

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