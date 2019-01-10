Єдина дитина в сім'ї: з'ясувалися нові подробиці про вбитих у Харкові студенток

Тіла двох убитих в Харкові студенток відправили до їхніх батьків у Туреччину. Перевозити з України їх довелося родичам дівчат.

Трупи студенток медичного факультету виявили 3 січня, проте забрати в Стамбул їх вдалося лише через тиждень, пише "Укрінформ" із посиланням на почесного консула Турецької Республіки у Харкові Володимира Білого.

За його словами, зі Стамбула дівчат перевезуть у регіони, в яких вони проживали.

"Дівчат поховають у рідних місцях", — підкреслив Білий.

Підозрюваний у вбивстві ГУ Національної поліції України в Харківській області

Він також повідомив, що батько однієї із убитих розповів, що його донька була єдиною дитиною не тільки у нього, а й у всіх його братів і сестер.

Затримання підозрюваного Скріншот

"У нього три брати і дві сестри, ні у кого немає дітей, тому вона була єдиною донькою для усіх родичів. Водночас батько підкреслив, що він довіряє Харкову і харків'янам, і якби у нього була ще одна донька, він відправив би її вчитися у Харків", — переказав почесний консул.

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