Єдина дитина в сім'ї: з'ясувалися нові подробиці про вбитих у Харкові студенток

Тіла двох убитих в Харкові студенток відправили до їхніх батьків у Туреччину. Перевозити з України їх довелося родичам дівчат.
Трупи студенток медичного факультету виявили 3 січня, проте забрати в Стамбул їх вдалося лише через тиждень, пише "Укрінформ" із посиланням на почесного консула Турецької Республіки у Харкові Володимира Білого.
За його словами, зі Стамбула дівчат перевезуть у регіони, в яких вони проживали.
"Дівчат поховають у рідних місцях", — підкреслив Білий.
Підозрюваний у вбивстві
ГУ Національної поліції України в Харківській області
Він також повідомив, що батько однієї із убитих розповів, що його донька була єдиною дитиною не тільки у нього, а й у всіх його братів і сестер.
Затримання підозрюваного
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"У нього три брати і дві сестри, ні у кого немає дітей, тому вона була єдиною донькою для усіх родичів. Водночас батько підкреслив, що він довіряє Харкову і харків'янам, і якби у нього була ще одна донька, він відправив би її вчитися у Харків", — переказав почесний консул.
Як писав OBOZREVATEL:
У поліцію звернувся 19-річний студент і повідомив, що з 31 грудня не може зв'язатися зі своїми однокурсницями. 3 січня правоохоронці виявили трупи дівчат із перерізаним горлом.
Головний підозрюваний у вбивстві іноземних студенток покинув територію України.
У Туреччині 5 січня затримали підозрюваного в жорсткому вбивстві двох студенток у Харкові 22-річного Цокмез Гусна Цана.