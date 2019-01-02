Є загиблий і поранені: ЗСУ повідомили сумні новини з Донбасу

У вівторок, 1 січня, російські окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню.

Один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і двоє отримали поранення, повідомляє прес-центр ООС. Водночас зазначається, що одного окупанта знищили, двох поранили.

Опорні пункти наших військ були обстріляні з мінометів калібру 82 мм у районі селища Гнутове на Маріупольському напрямку і БМП-1, гранатометів різних систем і стрілецької зброї поблизу хутора Вільний і Новотошківського на Луганському напрямку.

Війна на Донбасі ТСН

У зв'язку з обстрілами позицій Об'єднаних сил збройними формуваннями Російської Федерації і їхніми найманцями, українські військові вживали адекватні міри з метою збереження життя і здоров'я військовослужбовців Збройних Сил України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 31 грудня, на війні за зміцнення незалежності України на Донбасі двоє українських військовослужбовців отримали поранення.