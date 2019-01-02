МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Є загиблий і поранені: ЗСУ повідомили сумні новини з Донбасу

14.3тЧитати матеріал російською

У вівторок, 1 січня, російські окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню.

Один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і двоє отримали поранення, повідомляє прес-центр ООС. Водночас зазначається, що одного окупанта знищили, двох поранили.

Опорні пункти наших військ були обстріляні з мінометів калібру 82 мм у районі селища Гнутове на Маріупольському напрямку і БМП-1, гранатометів різних систем і стрілецької зброї поблизу хутора Вільний і Новотошківського на Луганському напрямку.

Новини
Рахунок на сотні: названа кількість військових РФ, ліквідованих на Донбасі з початку ООС

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

ТСН

У зв'язку з обстрілами позицій Об'єднаних сил збройними формуваннями Російської Федерації і їхніми найманцями, українські військові вживали адекватні міри з метою збереження життя і здоров'я військовослужбовців Збройних Сил України.

Війна за незалежність: ЗСУ повідомили сумні новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 31 грудня, на війні за зміцнення незалежності України на Донбасі двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
13
Коментарі
22
56
Смішно
28
Цікаво
36
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шмара Оксана
Шмара Оксана
...напились как всегда !!!! бандер не жалко ..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
С Новым Годом, свиньи в Украине.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Ой не ходи, Грицю, на нашу границю, бо тобi там, Грицю, зломлять потилицю!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Наші блоги