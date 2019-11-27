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29 листопада • оновлено в 12:39
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Є свідок: Росія продовжила розслідування справи українських моряків

2.1т
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ФСБ Росії продовжило термін попереднього розслідування у справі українських військових моряків на два місяці, а також заявило про наявність свідка.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook адвокат Микола Полозов. Він додав, що за цей час свідка мають намір допитати.

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"Начальник Слідчого управління ФСБ Росії генерал-лейтенант юстиції М.В. Шишов продовжив термін попереднього розслідування у справі щодо українських військових моряків ще на два місяці, до 25 січня 2020 року", – уточнив він.

Також планується повідомити обвинуваченим і захисту про завершення слідчих дій і надати матеріали справи для подальшого ознайомлення в порядку ст. 217 КПК РФ.

"Щодо військових моряків слідчі дії не заплановані, виклики моряків на слідчі дії не здійснювалися", – повідомив Полозов.

Росія затягує справу українських моряків

Росія затягує справу українських моряків

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • 25 листопада 2018 року в Керченській протоці корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.

  • У полон потрапили 24 члени екіпажу, водночас три моряки отримали поранення. Зараз вони перебувають у московській в'язниці: їх судять за "незаконне перетинання державного кордону Росії".

  • Україна звернулася в Міжнародний трибунал ООН з морського права, щоб довести незаконність дій РФ.

  • 25 травня суд постановив негайно звільнити всіх українців і три захоплені кораблі, однак конкретних дій після цього не було.

  • Україна і Росія в суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві й Києві.

  • Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Останніх в підсумку тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Обмін полоненими
Особа
Микола Полозов
Місце
Україна
Тег
полонені моряки
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Хо Хол
Хо Хол
Какие же истинно славянские лица на фото XD
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