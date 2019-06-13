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/Розслідування

"Є перспектива!" Муженко озвучив план відновлення миру на Донбасі

4.3тЧитати матеріал російською

Екс-глава Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що силове звільнення Донбасу за добу неможливе.

"Я знаю, хто зробив таку заяву. Скажу, що це нереально, і це, напевно, було більше пропагандистським кроком, ніж об'єктивною оцінкою оперативної ситуації на Донбасі", – сказав він в інтерв'ю UATV (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

При цьому він позитивно оцінив ідею введення миротворців на Донбас, зазначивши, що перспектива в такому сценарії є і що деякі аспекти подібного плану вже розроблені.

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"Є відповідні плани, розрахунки в Генеральному штабі ЗСУ. Я знаю, що і в міжнародних організаціях вони є. Стоїть питання, як це буде реалізовуватися практично, яким чином можна змінити протокол прийняття рішень в Раді безпеки ООН, і так далі", – сказав Муженко.

"Якщо всі ці питання будуть врегульовані, тоді дійсно є перспектива введення миротворців саме на російсько-український кордон на території ОРДЛО", – додав він.

Віктор Муженко

Віктор Муженко

slovoidilo.ua

Колишній глава Генштабу ЗСУ також оцінив важливість нової угоди про перемир'я на Донбасі, яку намагається укласти Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на сході України.

За його словами, припинення вогню і досягнення миру можливе тільки після прийняття рішення про виведення російських військ із території України, припинення фінансування їх діяльності та повернення окупованих територій до складу України.

Нагадаємо, про те, що Збройні сили України можуть військовим способом звільнити окуповані території Донбасу за добу, раніше заявив колишній командувач ООС Сергій Наєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наєв заявив, що за рік проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі українських військових, не порушуючи Мінські домовленості, вдалося відвоювати близько 24 км² території (хутір Вільний, Південне, Шуми).

У березні Наєв говорив, що Україна готова до активної фази війни на окупованому Донбасі. "Це український народ, українські землі. Тому треба воювати, треба перемогти", – наголошував командувач ООС.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Віктор Муженко
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуООСГенеральний штаб ЗСУвидео
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
уймитесь уже,жопоголовые )))))
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Morjakov Alex
Morjakov Alex
Если Россия будет против,то Муженко может подтереться урегулирован иными вопросами)))
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1
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А что морда лица такая грустная?
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4
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Цимельман Филя, ахаха))) ну да, не подумал что то)))
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Захаров Дмитрий, Потому что Мужеловенко...
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