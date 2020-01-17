"Є неясні моменти!" Духовний лідер Ірану видав нову заяву щодо катастрофи літака МАУ

Духовний лідер Ірану Алі Хаменеї вважає, що в справі про збиття ракетами літака Boeing 737 МАУ в Тегерані залишається багато нез’ясованого, тому потрібно продовжувати всебічне її розслідування.

З відповідною заявою аятола виступив під час проповіді 17 січня, яку транслювало державне телебачення. Зазначається, що вона стала першою з 2012 року, яка була виголошена вищим керівником ісламської республіки, передає Reuters.

"В інциденті з літаком є неясні моменти, які потрібно розслідувати, і запобігти подібним випадкам у майбутньому", – сказав він.

Алі Хаменеї

Аятола назвав катастрофу Boeing великою трагедією, підкресливши, що загибель іранців і представників інших країн – це дуже гіркий інцидент.

"Це стало подією, яка буквально спалила моє серце", – додав духовний лідер Ірану.

Водночас, за словами Хаменеї, "вороги Тегерана використовували авіакатастрофу українського лайнера для ослаблення Корпусу вартових Ісламської революції. Він зазначив, що хоча КВІР і причетний до трагедії, але все ж є "гуманітарною організацією з людськими цінностями, адже забезпечує іранську безпеку".

У світлі цього вищий керівник Ірану вкотре розкритикував США за вбивство генерала Касема Сулеймані. Він заявив, що Вашингтон продемонстрував "природу терориста", скоївши вбивство іранського військового.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

Президент країни Хасан Рухані повідомив, що шкодує про трагедію з літаком та висловлює глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна чекає від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

У Тегерані (Іран) у неділю, 12 січня, правоохоронці почали жорсткий розгін протестувальників, які вийшли на вулиці після визнання владою провини за падіння українського Boeing 737.

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