Головна Новини
17 січня • оновлено в 16:10
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Є неясні моменти!" Духовний лідер Ірану видав нову заяву щодо катастрофи літака МАУ

2.5т
Читати матеріал російською

Духовний лідер Ірану Алі Хаменеї вважає, що в справі про збиття ракетами літака Boeing 737 МАУ в Тегерані залишається багато нез’ясованого, тому потрібно продовжувати всебічне її розслідування.

З відповідною заявою аятола виступив під час проповіді 17 січня, яку транслювало державне телебачення. Зазначається, що вона стала першою з 2012 року, яка була виголошена вищим керівником ісламської республіки, передає Reuters.

"В інциденті з літаком є неясні моменти, які потрібно розслідувати, і запобігти подібним випадкам у майбутньому", – сказав він.

Алі Хаменеї

Алі Хаменеї

Аятола назвав катастрофу Boeing великою трагедією, підкресливши, що загибель іранців і представників інших країн – це дуже гіркий інцидент.

"Це стало подією, яка буквально спалила моє серце", – додав духовний лідер Ірану.

Водночас, за словами Хаменеї, "вороги Тегерана використовували авіакатастрофу українського лайнера для ослаблення Корпусу вартових Ісламської революції. Він зазначив, що хоча КВІР і причетний до трагедії, але все ж є "гуманітарною організацією з людськими цінностями, адже забезпечує іранську безпеку".

У світлі цього вищий керівник Ірану вкотре розкритикував США за вбивство генерала Касема Сулеймані. Він заявив, що Вашингтон продемонстрував "природу терориста", скоївши вбивство іранського військового.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марта Рок
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
Теги
Boeing Авіакатастрофа
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
12
0
Смішно
2
Цікаво
6
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Один перс жалеет, что он не погиб с пассажирами лайнера, другому - весть об авиакатастрофе "буквально сердце сожгла". Умеют потомки Омар Хайяма и Рудаки выразительно и красноречиво "переливать из пустого в порожнее".
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги