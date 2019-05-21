"Телефонувала охороні, поки син був без свідомості": подробиці смертельної ДТП з дівчиною-мажором у Полтаві

Домогтися справедливості в разі смертельної ДТП в Україні буває дуже складно, особливо, якщо мова йде про водіїв-мажорів. Історія з 15-річним Артемом Левченком із Полтави, якого на смерть збив позашляховик Mercedes, викликала в суспільстві широкий резонанс. Про те, як батьки підлітка борються за справедливість – в публікації OBOZREVATEL.

Аварія трапилась у листопаді минулого року, але лише на днях поліція завершила досудове розслідування.

Мама школяра Наталія Левченко вважає, що розслідування з самого початку велося неналежним чином, і були неодноразові маніпуляції аби пом'якшити провину водія "мерса" – 34-річної власниці ресторанного бізнесу Наталії Саєнко.

15-річний Артем Левченко

Два місяці чіплявся за життя

Трагедія трапилась у самому центрі міста. Артем перетинав проїжджу частину на велосипеді по нерегульованому пішохідному переходу під знаком "Діти" (поруч розташована дитяча школа мистецтв). У цей момент на нього наїхав позашляховик під керуванням Саєнко.

Хлопець отримав важкі травми, зокрема перелом основи черепа і був доставлений у реанімацію. Незважаючи на зусилля медиків, 7 січня Артем помер.

Артем ударився об лобове скло позашляховика

Мати школяра стверджує, що позашляховик зупинився тільки метрах у 50 від "зебри". Не було і слідів гальмування. Вийшовши з авто, водійка не підійшла до дитини, а почала телефонувати.

Позашляховик зупинився в півсотні метрів від "зебри"

"Син був без свідомості, але вона не викликала йому швидку або поліцію, а почала дзвонити чоловікові, матері, охоронцеві. Це показали і результати радіорозвідки, яку ми запитували", – розповіла Левченко.

Той самий позашляховик

Велосипед, на якому їхав Артем Левченко

За словами матері, поліція спочатку відкрила кримінальне провадження за ст. 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху) за ч. 1 – травми середньої тяжкості.

"Поки ми боролися за життя сина, Саєнко продовжувала спокійно їздити на іншій машині. Права водіння вона була позбавлена лише 9 січня, коли під контролем громадськості поліція вручила їй підозру", – каже жінка.

Вона зазначила, що факт ненадання допомоги при ДТП, як обтяжуючу обставину, поліція не включила до основної справи і сьогодні розслідує окремо. Це, на її думку, дозволить водієві легше домогтися "умовно" або "амністії".

34-річна Наталія Саєнко

Неробочі камери

Мати школяра впевнена, що родичі Саєнко підключили свої зв'язки, аби відмазати дівчину-мажора. За її словами, на ділянці, де трапилася ДТП, чомусь не працювали камери зовнішнього спостереження.

"Також не працювали боді-камери патрульних поліцейських, які перебували на місці події", – зазначила мати підлітка.

Місце ДТП

За словами жінки, поки медики надавали її синові першу допомогу, чоловік Саєнко на очах у патрульних зняв з авто номери і забрав відеореєстратор.

"Реєстратор був повернутий на наступний день, але вже з порожньою картою. На місці був прокурор який, знаючи про вилучення відеореєстратора, ніяк не відреагував", – зазначила жінка

Фото з місця ДТП

Наталія Левченко впевнена – із самого початку все робилося для того, щоб зам'яти злочин. "Навіть на початковій план-схемі ДТП не було вказано місця, де лежав Артем. І тільки завдяки фото та свідченнями очевидців, місце падіння сина було підтверджено", – зазначає мати загиблого.

Під час досудового розслідування Левченко писала скарги на бездіяльність слідчого і прокурора, проте суд залишив їх без розгляду.

На сьогоднішній день суд обрав підозрюваній у ДТП запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 22:00 до 00:06. Мати загиблого школяра стверджує, що Саєнко продовжує керувати машиною, при тому, що у неї забрали права.

"Вдала" водійка

За словами Левченко, за весь час ні Саєнко, ні будь-хто з її представників жодного разу з нею не спілкувався.

"При тому, що на засіданнях Наталя була присутня. Якщо б вона підійшла до мене і по-людськи заговорила, мені було б складно продовжувати боротьбу. Але ні. У неї зовсім немає ні краплі каяття, а всю провину за ДТП вона перекладає на дитину", – розповіла Левченко.

Журналісти OBOZREVATEL виявили у Facebook публікацію від 12 грудня 2018 р., у якій автор "Наталія Саєнко" повідомляє, що велосипедист з'явився перед авто раптово. У тексті вказувалось, що швидкість водійка не порушувала, була твереза.

"Якби Артем вів велосипед у руках, як того вимагають правила дорожнього руху і був у шоломі, як того вимагають заходи безпеки... Цієї трагедії не сталося б", – ідеться в публікації.

15-річний Артем Левченко

Водночас за даними ЗМІ Саєнко не вперше вчиняє ДТП. У 2016 році Полтавський суд зобов'язав жінку заплатити 3,5 тис. грн штрафу за нетверезе керування автомобілем.

(Далі буде).

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