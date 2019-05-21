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/Розслідування

Олександр Кітраль
Олександр Кітраль
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"Телефонувала охороні, поки син був без свідомості": подробиці смертельної ДТП з дівчиною-мажором у Полтаві

51.2тЧитати матеріал російською

Домогтися справедливості в разі смертельної ДТП в Україні буває дуже складно, особливо, якщо мова йде про водіїв-мажорів. Історія з 15-річним Артемом Левченком із Полтави, якого на смерть збив позашляховик Mercedes, викликала в суспільстві широкий резонанс. Про те, як батьки підлітка борються за справедливість – в публікації OBOZREVATEL.

Аварія трапилась у листопаді минулого року, але лише на днях поліція завершила досудове розслідування.

Мама школяра Наталія Левченко вважає, що розслідування з самого початку велося неналежним чином, і були неодноразові маніпуляції аби пом'якшити провину водія "мерса" – 34-річної власниці ресторанного бізнесу Наталії Саєнко.

15-річний Артем Левченко

15-річний Артем Левченко

Два місяці чіплявся за життя

Трагедія трапилась у самому центрі міста. Артем перетинав проїжджу частину на велосипеді по нерегульованому пішохідному переходу під знаком "Діти" (поруч розташована дитяча школа мистецтв). У цей момент на нього наїхав позашляховик під керуванням Саєнко.

Хлопець отримав важкі травми, зокрема перелом основи черепа і був доставлений у реанімацію. Незважаючи на зусилля медиків, 7 січня Артем помер.

Артем ударився об лобове скло позашляховика

Артем ударився об лобове скло позашляховика

Мати школяра стверджує, що позашляховик зупинився тільки метрах у 50 від "зебри". Не було і слідів гальмування. Вийшовши з авто, водійка не підійшла до дитини, а почала телефонувати.

Позашляховик зупинився в півсотні метрів від "зебри"

Позашляховик зупинився в півсотні метрів від "зебри"

"Син був без свідомості, але вона не викликала йому швидку або поліцію, а почала дзвонити чоловікові, матері, охоронцеві. Це показали і результати радіорозвідки, яку ми запитували", – розповіла Левченко.

Той самий позашляховик

Той самий позашляховик

Велосипед, на якому їхав Артем Левченко

Велосипед, на якому їхав Артем Левченко

За словами матері, поліція спочатку відкрила кримінальне провадження за ст. 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху) за ч. 1 – травми середньої тяжкості.

"Поки ми боролися за життя сина, Саєнко продовжувала спокійно їздити на іншій машині. Права водіння вона була позбавлена лише 9 січня, коли під контролем громадськості поліція вручила їй підозру", – каже жінка.

Вона зазначила, що факт ненадання допомоги при ДТП, як обтяжуючу обставину, поліція не включила до основної справи і сьогодні розслідує окремо. Це, на її думку, дозволить водієві легше домогтися "умовно" або "амністії".

34-річна Наталія Саєнко

34-річна Наталія Саєнко

Неробочі камери

Мати школяра впевнена, що родичі Саєнко підключили свої зв'язки, аби відмазати дівчину-мажора. За її словами, на ділянці, де трапилася ДТП, чомусь не працювали камери зовнішнього спостереження.

"Також не працювали боді-камери патрульних поліцейських, які перебували на місці події", – зазначила мати підлітка.

Місце ДТП

Місце ДТП

За словами жінки, поки медики надавали її синові першу допомогу, чоловік Саєнко на очах у патрульних зняв з авто номери і забрав відеореєстратор.

"Реєстратор був повернутий на наступний день, але вже з порожньою картою. На місці був прокурор який, знаючи про вилучення відеореєстратора, ніяк не відреагував", – зазначила жінка

Фото з місця ДТП

Фото з місця ДТП

Наталія Левченко впевнена – із самого початку все робилося для того, щоб зам'яти злочин. "Навіть на початковій план-схемі ДТП не було вказано місця, де лежав Артем. І тільки завдяки фото та свідченнями очевидців, місце падіння сина було підтверджено", – зазначає мати загиблого.

Під час досудового розслідування Левченко писала скарги на бездіяльність слідчого і прокурора, проте суд залишив їх без розгляду.

"Телефонувала охороні, поки син був без свідомості": подробиці смертельної ДТП з дівчиною-мажором у Полтаві

На сьогоднішній день суд обрав підозрюваній у ДТП запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 22:00 до 00:06. Мати загиблого школяра стверджує, що Саєнко продовжує керувати машиною, при тому, що у неї забрали права.

"Вдала" водійка

За словами Левченко, за весь час ні Саєнко, ні будь-хто з її представників жодного разу з нею не спілкувався.

"При тому, що на засіданнях Наталя була присутня. Якщо б вона підійшла до мене і по-людськи заговорила, мені було б складно продовжувати боротьбу. Але ні. У неї зовсім немає ні краплі каяття, а всю провину за ДТП вона перекладає на дитину", – розповіла Левченко.

Журналісти OBOZREVATEL виявили у Facebook публікацію від 12 грудня 2018 р., у якій автор "Наталія Саєнко" повідомляє, що велосипедист з'явився перед авто раптово. У тексті вказувалось, що швидкість водійка не порушувала, була твереза.

"Якби Артем вів велосипед у руках, як того вимагають правила дорожнього руху і був у шоломі, як того вимагають заходи безпеки... Цієї трагедії не сталося б", – ідеться в публікації.

15-річний Артем Левченко

15-річний Артем Левченко

Водночас за даними ЗМІ Саєнко не вперше вчиняє ДТП. У 2016 році Полтавський суд зобов'язав жінку заплатити 3,5 тис. грн штрафу за нетверезе керування автомобілем.

(Далі буде).

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Автор
Олександр КітральОлександр Кітраль
Теми
ЕксклюзивКриміналВійна на дорогах
Місце
УкраїнаПолтава
Теги
ДТПавтоНаціональна поліція України
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Белый господин
Белый господин
На мой взгляд неоднозначаная авария. И поведение водителя вполне объяснимо. Ну про звонки понятно, голову не потеряла. Хотя скорую нужно было вызвать. Непрофессионал вряд ли бы помог ребенку с такими травмами, так что молодец что не полезла. Видеорегистратор - собственность владельца авто. И никто не может им пользоваться без разрешения владельца. Ну и т.д. Ребенок без средств защиты, выскакивает на велике поперек дороги совершенно неожиданно для водителя. Вы под этим углом не рассматриваете это происшествие?
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Sladko Semen
Sladko Semen
Белый господин, да для них главное то что на обозе написали, другие точки зрения они не воспринимают, майдауны...
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Борисс Робот
Борисс Робот
ТП заработала себе баллы в карму... а также те уроды которые ей помогают...
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Музыра Валерий
Музыра Валерий
На кол суку!!!
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