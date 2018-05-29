Джип протаранив авто з подружжям: під Рівним сталася смертельна ДТП

За минулі вихідні, 26 - 28 травня, в Україні сталися сотні автомобільних аварій, в яких загинули десятки людей. OBOZREVATEL розповість про наймасштабніші ДТП.

На трасі Київ - Чоп Рівненської області внаслідок зіткнення двох автомобілів загинула подружня пара. Легковий автомобіль "Москвич", під керуванням 66-річного водія, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу в русі позашляховику Range Rover.

Орієнтовна схема ДТП

Стався удар, в результаті якого автомобілі розкидало в різні боки на десятки метрів. 66-річна пасажирка "Москвича" загинула на місці події, пізніше в лікарні помер її чоловік, який керував авто. 31-річний водій позашляховика, громадянин Франції, отримав травми.

ДТП під Рівним

ДТП під Рівним

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 286 ч. 2 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Ведеться слідство.

На трасі Підволочиськ - Скалат Тернопільської області легковий автомобіль Volkswagen Passat, в якому перебували водій і п'ять пасажирів, з'їхав з дороги і врізався в дерево. Удар був такої сили, що передня частина легковика перетворилася на купу брухту. У результаті двоє людей загинули на місці, інші отримали важкі травми і були госпіталізовані.

Під Харковом в аварію потрапив маршрутний автобус MAN і легковий автомобіль ІЖ-21175. ДТП сталося на Окружній дорозі. Водій легкового авто під час руху виїхав на зустрічну смугу, де врізався в автобус, після чого легковик перекинувся. Травми чоловіка були несумісні з життям, він загинув на місці. Водій автобуса та пасажири не постраждали.

Схема ДТП

Національна поліція України

Національна поліція України

У селі Старі Кривотули Тисменицького району Івано-Франківської області мікроавтобус влетів у припарковану вантажівку DAF. Від удару передня частина буса була зім'ята, тому медики не могли дістати водія, щоб надати йому першу допомогу.

На місце були викликані рятувальники, які деблокували 68-річного чоловіка, проте врятувати життя йому не вдалося - потерпілий від отриманих травм помер у лікарні.

У Сумській області водій легкового автомобіля Daewoo Lanos насмерть збив 2-річного малюка, який йшов по узбіччю з сестрою і ще кількома дітьми, після чого зник з місця події. Невдовзі підозрюваний був затриманий. Ним виявився 48-річний чоловік.

За даними поліції, затриманий водій перебував із явними ознаками алкогольного сп'яніння. У нього відразу відібрали аналізи для проведення експертизи на наявність алкоголю у крові. Тепер чоловік перебуває під вартою. Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 286 ч. 2 КК. Санкція передбачає до восьми років в'язниці.

"Залишилася без голови": у Києві в ДТП загинула жінка

У Краматорську водій маршрутки насмерть збив 8-річного хлопчика. Троє дітей їхали по дорозі на велосипедах, почувши наближення транспорту, хлопчики звернули на узбіччя. Однак один з хлопчиків з якихось причин вивернув кермо у бік автобуса і зіткнувся з ним. Дитина впала, а маршрутка наїхала на нього задніми колесами. Школяр загинув миттєво.

В Одеській області водій автомобіля Nissan виїхав на переїзд, де в авто врізався поїзд №764 Одеса-Київ, який рухався зі швидкістю 115 км/год. В результаті загинула пасажирка легковика. Травми отримав ще один чоловік (пасажир чи водій - не уточнюється), а також двоє дітей, що перебували в автомобілі.

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