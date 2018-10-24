''Двічі вбили'': батьків жертви бійні в Керчі обурив цинізм росЗМІ

Батькам студентки Аліни Керової, яка загинула в результаті теракту в коледжі Керчі, довелося повторно поїхати на впізнання тіла після "інтерв'ю" пропагандистки Ольги Скабєєвої.

Так, Вікторія і Сергій Керови після оприлюднення фейкової "розмови" журналістки із їхньою уже загиблою донькою почали отримувати численні дзвінки від знайомих, повідомляє "Дождь".

"Мені почали дзвонити. Сказали: "Увімкніть терміново телевізор, там запис Аліни йде". Ми увімкнули, вже запис пройшов, було закінчення цієї передачі. Я стала шукати в інтернеті цей відрізок її голосу. Мені всі телефонують і кажуть: "Віко, ти в своєму розумі? Ти точно впізнала? Це вона?" Чоловік у від'їзді, дзвонить мені: "Ти точно впевнена?" Протягом півгодини нам знову дзвонять із моргу — приїжджайте на повторне впізнання. Ми ще раз поїхали зі свекрухою. Я ж не хвора, це моя дитина, її одяг, все її: руки, ноги, тіло", — розповіла мама загиблої.

Вікторія, Аліна та Сергій Керови tvrain.ru

Вона додала, що її донька перебувала у самому центрі вибуху, тому шансів вижити у неї майже не було.

"Ми знайшли потім цей відрізок розмови — це не Аліна і не її голос, це зовсім інша людина. Ну як не перевірити інформацію, назватися її ім'ям, як так могли зробити? Показати на всю країну... Телефонують із-за кордону наші друзі, плачуть і страждають", — сказала Вікторія Керова.

Батьки також зазначили, що телеканал "Россия 1", який опублікував скандальне "інтерв'ю", не вибачився після інциденту.

"У мене з'явилася надія. Обнадіяла [програма], що наша дитина жива, а потім двічі вбила", — підсумувала мама жертви теракту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 жовтня студент Владислав Росляков прийшов у Керченський коледж із рушницею та саморобними вибуховими пристроями, і почав розстрілювати усіх, хто зустрічався йому на шляху. Після цього він наклав на себе руки в приміщенні бібліотеки.

Окупаційна влада відкидає версію теракту, вважаючи загибель 21 людини і травмування майже 60-ти — вбивством. Українська влада розцінила напад як теракт і вже почала розслідування.