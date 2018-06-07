"Дуже небезпечно": Турчинов пояснив, чим загрожує Кримський міст України

Керченський міст дозволяє Росії швидко збільшувати військовий контингент в анексованому Криму.

Про це заявив під час панельної дискусії в рамках експертного форуму в Києві секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, пише УНІАН.

"На території окупованого Криму створено 22-й армійський корпус, відбулося нарощування військових підрозділів Чорноморського флоту РФ", - зазначив секретар РНБО.

Кримський міст

"Що дуже небезпечно - зведення Керченського моста дозволяє значно швидше збільшувати військовий контингент, розташований в АР Крим", - підкреслив Турчинов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 червня окупанти повідомили про завершення роботи над фундаментом залізничної частини моста через Керченську протоку.

Нагадаємо, 15 травня окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського моста. 16 травня по ній запустили рух.