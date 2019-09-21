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21 вересня • оновлено в 23:53
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/ Розслідування

Душив, щоб не пішла: вбивця 16-річної киянки зробив страшне зізнання

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Батько вбитої 21 вересня 16-річної киянки на допиті в управлінні поліції зізнався у скоєнні злочині і розповів страшні подробиці.

Як повідомляє "Інформатор", підозрюваний розказав, що прийшов додому в стані алкогольного сп'яніння і у них з дочкою зав'язався конфлікт (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

За словами батька вбитої, дівчина хотіла піти на вулицю, але він зв'язав їй руки і ноги, і спробував душити. Після цього вона довгий час лежала на дивані і не ворушилася.

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Резонансне вбивство у Запорізькій області

Поліція на місці злочину

Поліція на місці злочину

Скрін відео

Чоловік розповів, що підійшов до неї і виявив, що дочка не подає ознак життя. Як показала судово-медична експертиза, смерть настала внаслідок удушення.

Підозрюваний затриманий за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що 16-річну киянку бабуся знайшла зв'язаною колготками у власному ліжку.

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Україна Київ
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ну вообще это по неосторожности. У потерпевшей парень один был или она со всеми парнями перепробовала?
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