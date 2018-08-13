Душив руками, потім скотчем: з'явилися страшні подробиці вбивства студентки в Житомирі

Вбита в Житомирі 20-річна студентка Ганна Голубенко довго пручалася і злочинець не зміг її вбити з першої спроби.

"Він приставив до неї пістолет і хотів змусити її випити лікарську речовину. Після цього він її задушив. Руками душив, з першого разу не вийшло, потім скотчем почав перемотувати. Вона довго боролася за життя", - сказав глава ГУ Нацполіціі в Житомирській області В'ячеслав Печененко, передає ТСН.

Під час затримання у 31-річного чоловіка були при собі гранату, незареєстрований пістолет і маленькі пляшки з невідомою рідиною.

Стало відомо, що чоловік мав з Ганною Голубенко тривалі близькі стосунки і вбив її з помсти. Так, місяць тому його викрали бандити і тримали в гаражі кілька днів. Вони вимагали гроші і майно. Чоловік втік з полону, а злочинців затримали. Він вирішив, що бандитів на нього навела його дівчина.

"Вона скинула йому фотографію, де він зв’язаний цими викрадачами, і цієї фотографії, крім викрадачів, ні в кого не було. І з цього він зробив висновок, що тільки вона знала, де він у Києві мешкає", - розповів Печененко.

У машину до чоловіка Ганна сіла добровільно, не підозрюючи про небезпеку. Вбивця визнав провину і сказав, що не шкодує. За скоєння даного злочину йому загрожує 15 років позбавлення волі. Однак в поліції підозрюють його також у виготовленні і збуті амфетаміну та проти нього можуть порушити ще одне кримінальне провадження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20-річна студентка Ганна Голубенко пішла з дому в Житомирі 2 серпня і не повернулася. Дівчину оголосили в розшук, і через кілька днів її тіло знайшли в лісосмузі біля траси поблизу села Бондарці. 9 серпня підозрюваний був затриманий.

Згідно з попередніми даними, дівчина сіла в машину до вбивці - 31-річного безробітного місцевого жителя. В авто почалася перепалка, яка переросла в конфлікт. Чоловік погрожував студентці вбивством. Потім він її задушив і вивіз тіло.