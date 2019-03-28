|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

"Думала, війна": спливли нові подробиці вибухів у Кропивницькому

1.7тЧитати матеріал російською

Очевидці вибухів на газовій заправці в центрі Кропивницького, в результаті яких постраждали чотири людини, поділилися подробицями НП.

Вибухову хвилю відчули навіть у віддалених куточках міста, а вогонь бачили за десятки кілометрів від місця пожежі. Про це йдеться в сюжеті "ТСН".

"Думала, війна. Зі стелі посипалася штукатурка. Взяла два паспорти і вибігла на вулицю", – поділилася місцева жителька Ольга Цимбалюк.

"Вибух був дуже сильним. Взяла документи і з дітьми побігла на вулицю", – розповіла Катерина Урсу.

Новини
На Чернігівщині трапився потужний вибух на полігоні: є поранений

Вибухи в Кропивницькому

Вибухи в Кропивницькому

ДСНС

Стало відомо і про стан постраждалих. Двоє рятувальників і працівник заправки отримали опіки 1-2 ступеня рук та голови. Їхньому життю, за словами медиків, нічого не загрожує.

У критичному стані був доставлений водій цистерни зі зрідженим газом, яка і вибухнула на заправці. Чоловік потрапив у реанімацію.

"У пацієнта, який надійшов в реанімаційне відділення, загальна площа опіків до 40%. Із них половина - це глибокі, без шкіри. Шкіра прогоріла на всю її глибину", – повідомили в лікарні.

Відзначимо, раніше в ефірі ObozTV начальник Головного управління Нацполіції в Кіровоградській області Роман Козьяков розповів, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 272, ч. 2 (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою).

Він повідомив, що причиною НП стало від'єднання шланга від цистерни з пальним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Луганську в ніч із 18 на 19 березня прогримів вибух. НП трапилася в спальному районі на вулиці Клубній.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
УкраїнаКропивницький
Тег
вибухи
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки