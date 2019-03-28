"Думала, війна": спливли нові подробиці вибухів у Кропивницькому

Очевидці вибухів на газовій заправці в центрі Кропивницького, в результаті яких постраждали чотири людини, поділилися подробицями НП.

Вибухову хвилю відчули навіть у віддалених куточках міста, а вогонь бачили за десятки кілометрів від місця пожежі. Про це йдеться в сюжеті "ТСН".

"Думала, війна. Зі стелі посипалася штукатурка. Взяла два паспорти і вибігла на вулицю", – поділилася місцева жителька Ольга Цимбалюк.

"Вибух був дуже сильним. Взяла документи і з дітьми побігла на вулицю", – розповіла Катерина Урсу.

Вибухи в Кропивницькому ДСНС

Стало відомо і про стан постраждалих. Двоє рятувальників і працівник заправки отримали опіки 1-2 ступеня рук та голови. Їхньому життю, за словами медиків, нічого не загрожує.

У критичному стані був доставлений водій цистерни зі зрідженим газом, яка і вибухнула на заправці. Чоловік потрапив у реанімацію.

"У пацієнта, який надійшов в реанімаційне відділення, загальна площа опіків до 40%. Із них половина - це глибокі, без шкіри. Шкіра прогоріла на всю її глибину", – повідомили в лікарні.

Відзначимо, раніше в ефірі ObozTV начальник Головного управління Нацполіції в Кіровоградській області Роман Козьяков розповів, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 272, ч. 2 (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою).

Він повідомив, що причиною НП стало від'єднання шланга від цистерни з пальним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Луганську в ніч із 18 на 19 березня прогримів вибух. НП трапилася в спальному районі на вулиці Клубній.

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