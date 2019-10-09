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9 жовтня • оновлено в 18:21
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У Запоріжжі маршрутка влетіла у вантажівку: 1 жертва, 8 постраждалих. Відео жахливої ДТП

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У Запоріжжі в середу, 9 жовтня, зіткнулися маршрутка і вантажівка. У ДТП загинула одна жінка, 8 осіб госпіталізовано.

Аварія трапилася близько 14:20 у Дніпровському районі на вулиці Істоміна, інформує прес-служба обласної поліції (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

За попередніми даними, жертвою інциденту є пасажирка маршрутного таксі. Серед госпіталізованих – двоє неповнолітніх.

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Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

zp.npu.gov.ua

На місці події працювала слідчо-оперативна група, всі обставини та причини ДТП встановлюються.

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

061.ua

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Тема
Кримінал
Місце
Україна Запоріжжя
Теги
ДТП фотографии видео маршрутка
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