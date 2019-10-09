У Запоріжжі маршрутка влетіла у вантажівку: 1 жертва, 8 постраждалих. Відео жахливої ДТП

У Запоріжжі в середу, 9 жовтня, зіткнулися маршрутка і вантажівка. У ДТП загинула одна жінка, 8 осіб госпіталізовано.

Аварія трапилася близько 14:20 у Дніпровському районі на вулиці Істоміна, інформує прес-служба обласної поліції (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

За попередніми даними, жертвою інциденту є пасажирка маршрутного таксі. Серед госпіталізованих – двоє неповнолітніх.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, всі обставини та причини ДТП встановлюються.

Як писав OBOZREVATEL:

Нещодавно по Україні прокотилася хвиля масштабних ДТП за участю вантажівок і автобусів. Зокрема, тільки 24-25 вересня в країні сталося чотири подібних аварії, в яких постраждало багато людей.

За сім місяців нинішнього року в Києві сталося більше 22 тис. ДТП, із яких 1,2 – із постраждалими. Лідером за кількістю аварій став Голосіївський район.

Загалом за вісім місяців 2019 року в Україні сталося понад 100 тис. аварій, в яких загинули 1 991 особа та 20 218 осіб отримали травми.