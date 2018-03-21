ДТП із Зайцевою: свідок розповів про момент аварії

Під час здійснення смертельної ДТП у Харкові, в результаті якої загинули шість осіб, швидкість перевищили обидва підозрюваних - і Олена Зайцева, і Геннадій Дронов.

Про це на суді 21 березня заявив перший свідок обвинувачення.

За його словами, розмітки стоп-лінії на момент ДТП не було, швидкість перевищили обидва обвинувачених, передає Vgorode.

"Автомобіль Дронова рушив дуже різко, але на який сигнал світлофора, я не звернув уваги. Touareg виїхав на перехрестя, я побачив, що з боку "Дитячого світу" мчить інший автомобіль. Він їхав із великою швидкістю. Коли виїхав на перехрестя, почав прискорюватися. Volkswagen теж почав прискорюватися. Прямо переді мною сталося зіткнення, Touareg в'їхав у двері Lexus. Що там було далі, я відразу не побачив, мікроавтобус перекрив огляд"- розповів свідок.

При цьому він додав, що спроб допомогти постраждалим після ДТП з боку обвинувачених не було.

"Дронов стояв біля свого автомобіля і говорив, що він не винен, а дівчинка була в шоковому стані", - додав він.

Пізніше адвокат Зайцевої висловила переконання в тому, що подальші свідчення свідків можуть бути корисні для її підзахисної.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в мережі з'явилися обвинувальні акти щодо Дронова і Зайцевої. Як з'ясувалося, з відповідного документа по підозрюваної "зникли" згадки про опіатах, які були виявлені в її організмі після аварії.

Нагадаємо, 18 жовтня у центрі Харкова сталася страшна ДТП - позашляховик Lexus влетів у натовп людей після зіткнення з іншим авто. В результаті аварії 5 людей загинули, ще один помер в лікарні і ще 6 отримали травми різного ступеня тяжкості.