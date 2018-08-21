ДТП з Димінським: лжесвідки підуть під суд

Поліція направила до суду кримінальні виробництва за фактом неправдивих свідчень трьох учасників ДТП з автомобілем бізнесмена Петра Димінського.
Як повідомив глава Національної поліції України Сергій Князєв, слідство завершило розслідування у відношенні трьох учасників цієї події, передає Радіо Свобода.
"Їм оголосили підозри, направили провадження до суду - щодо неправдивих свідчень. Деякі учасники цієї дорожньо-транспортної пригоди приховали від слідства правду", - зазначив глава Нацполіціі.
За його словами, стосовно четвертої особи розслідування закінчується, справа буде направлена до суду - також за неправдиві свідчення.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 серпня 2017 року поблизу села Ямельня Львівської області Mercedes Димінського в'їхав у легковик. В результаті ДТП 31-річна водій авто загинула.
Після цього бізнесмен поспішно виїхав за межі країни. Провину за ДТП намагався взяти на себе охоронець Димінського, однак ДНК-експертиза довела його непричетність до смертельного ДТП. 15 грудня 2017 поліція оголосила Димінського в міжнародний розшук.
1 березня Печерський суд обрав Димінському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
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