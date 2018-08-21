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ДТП з Димінським: лжесвідки підуть під суд

1.5тЧитати новину російською

Поліція направила до суду кримінальні виробництва за фактом неправдивих свідчень трьох учасників ДТП з автомобілем бізнесмена Петра Димінського.

Як повідомив глава Національної поліції України Сергій Князєв, слідство завершило розслідування у відношенні трьох учасників цієї події, передає Радіо Свобода.

"Їм оголосили підозри, направили провадження до суду - щодо неправдивих свідчень. Деякі учасники цієї дорожньо-транспортної пригоди приховали від слідства правду", - зазначив глава Нацполіціі.

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За його словами, стосовно четвертої особи розслідування закінчується, справа буде направлена ​​до суду - також за неправдиві свідчення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 серпня 2017 року поблизу села Ямельня Львівської області Mercedes Димінського в'їхав у легковик. В результаті ДТП 31-річна водій авто загинула.

Після цього бізнесмен поспішно виїхав за межі країни. Провину за ДТП намагався взяти на себе охоронець Димінського, однак ДНК-експертиза довела його непричетність до смертельного ДТП. 15 грудня 2017 поліція оголосила Димінського в міжнародний розшук.

1 березня Печерський суд обрав Димінському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Читайте всі новини по темі "ДТП з Петром Димінським" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
ДТП з Петром Димінським
Особи
Петро ДимінськийСергій Князєв
Місце
УкраїнаЛьвів
Об'єкт
Національна поліція України
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