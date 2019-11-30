У 2019 році в ДТП загинули тисячі українців: озвучена цифра

У 2019 року в дорожньо-транспортних пригодах на дорогах України загинули 2716 осіб.

Страшну цифру озвучив в ефірі програми "Право на владу" у четверг, 28 листопада, заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Майже 130 тисяч ДТП за 10 місяців цього року, це понад 26 тисяч 700 травмованих людей... І, на превеликий жаль, 2716 осіб загинули на наших дорогах у цьому році", – заявив він.

У 2019 році в ДТП загинули тисячі українців golos.zp.ua

Також Білошицький додав, що за цей період поліція зупинила понад 63 тисяч водіїв, які їздили без прав.

Статистика ДТП в Україні Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Федерації баскетболу України, голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський розповів, що щодня в Україні в ДТП гинуть у середньому 10 осіб.

За сім місяців нинішнього року в Києві трапилося більше 22 тис. ДТП, із яких 1,2 – із постраждалими. Лідером за кількістю аварій став Голосіївський район.

Загалом за вісім місяців 2019 року в Україні трапилося понад 100 тис. аварій, в яких загинули 1 991 особа та 20 218 осіб отримали травми.

Це на 4–7 відсотків вище, ніж за аналогічний період минулого року.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!