ДТП на Сумській у Харкові: у справі раптово почався новий виток

Кримінальне провадження щодо експертів Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Бокаріуса відновилося.

Як повідомив адвокат Сергій Перепелиця УНН, прокуратура скасувала постанову слідчого про закриття кримінального провадження проти інституту, який проводив автотехнічні дослідження в справі Олени Зайцевої та Геннадія Дронова.

"Перша місцева прокуратура скасувала постанову слідчого про закриття кримінального провадження і направила для подальшого досудового розслідування матеріали до слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області", — зазначив Перепелиця.

Геннадій Дронов Еспресо

За його словами, скаргу на постанову слідчого про закриття провадження захист Дронова подав 10 травня в Ленінський райсуд Харкова.

Він додав, що судове засідання щодо розгляду скарги було минулого тижня, проте його перенесли на ранок 21 травня.

"Сьогодні вранці прокурор прийшла і принесла постанову, тому предмет нашої скарги відпав", — додав Перепелиця.

"Тепер справою займатися слідче управління Національної поліції Харківської області. Стаття та сама "Введення в оману суду, завідомо неправдиві показання, висновок експерта..." — пояснила суть журналіст Тетяна Доцяк.

"Якщо ви заплуталися, то нагадаю. Адвокат Дронова Сергій Перепелиця намагається притягнути до відповідальності експертів науково-дослідного інституту судових експертиз імені Бокаріуса, які робили експертизи у справі Зайцевої та Дронова, і не змогли обчислити швидкість "Лексуса" Зайцевої, встановити межі перехрестя і допустили помилки в дослідженнях. Насправді, шановані люди вже не раз мені говорили, що інститут Бокаріуса — така клоака, в якій можуть написати висновок такий, як вам треба, за відповідну винагороду. І ніхто ніколи їх до відповідальності не притягав. Тому що тоді потрібно притягати весь ланцюжок — слідчих, прокурорів і так далі", — стверджує журналіст.

Вона нагадала, що справу щодо експертів справи Зайцевої-Дронова намагалися розслідувати двічі з ініціативи адвоката Дронова.

"У перший раз доручили дільничному, який не мав ні фаху, ні повноважень. Провадження навіть не відкрили. Адвокат Дронова оскаржив це через суд. Справу ж відкрили на початку квітня. Але вже в кінці квітня закрили. Це закриття адвокат Дронова також оскаржував у суді, слідчий у суд не з'являвся, але тепер у суді немає сенсу. оскільки прокурор несподівано відновив розслідування. Є питання і до медичних експертів, які робили наркотичні дослідження Зайцевої", — написала вона.

Нагадаємо, що раніше потерпілі та родичі жертв ДТП домагалися притягнення до відповідальності експертів у цьому розслідуванні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У жовтні 2017 року на вулиці Сумській у Харкові автомобілі Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися, після чого влетіли в 11 пішоходів. У ДТП загинули шестеро людей.

Зайцева стверджувала, що не перевищувала швидкість, однак експертиза показала, що її Lexus мчав зі швидкістю понад 100 км/год.

Київський суд Харківської області виніс вирок винуватцям. Олені Зайцевій та Геннадію Дронову дали по 10 років позбавлення волі.

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