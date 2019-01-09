ДТП можна було уникнути: названа фатальна помилка Зайцевої

Додаткова експертиза у справі смертельної ДТП у Харкові встановила, що Олена Зайцева могла встигнути зупинити свій Lexus до зіткнення із автомобілем Геннадія Дронова.

Водночас якби Дронов почав рух на зелений, а не жовтий сигнал світлофора, зіткнення автомобілів теж можна було уникнути, повідомила на своїй сторінці у Facebook журналістка Тетяна Доцяк.

"Дніпровська експертиза встановила середню швидкість руху Lexusa – 106 км/год. Зайцева, навіть на такій великій швидкості, могла б загальмувати. Коли загорівся "жовтий", вона була на відстані 120 метрів від зіткнення, а гальмівний шлях становив би 90 метрів. Відповідно, якби хотіла загальмувати – зробила б це й аварії не сталося б", – розповіла деталі журналістка.

Олена Зайцева і Геннадій Дронов Facebook Дмитро Марзоні

Вона також зазначила, що досі невідомо, куди зникла кров і сеча для аналізів Зайцевої, взяті одразу після аварії. Також залишається невідомим місцеперебування нарколога Олени Федірко, яка перевіряла наявність опіатів у крові водійки.

Олена Зайцева і Геннадій Дронов "Накипіло"

Як писав OBOZREVATEL: