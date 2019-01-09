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ДТП можна було уникнути: названа фатальна помилка Зайцевої

9.1тЧитати матеріал російською

Додаткова експертиза у справі смертельної ДТП у Харкові встановила, що Олена Зайцева могла встигнути зупинити свій Lexus до зіткнення із автомобілем Геннадія Дронова.

Водночас якби Дронов почав рух на зелений, а не жовтий сигнал світлофора, зіткнення автомобілів теж можна було уникнути, повідомила на своїй сторінці у Facebook журналістка Тетяна Доцяк.

"Дніпровська експертиза встановила середню швидкість руху Lexusa – 106 км/год. Зайцева, навіть на такій великій швидкості, могла б загальмувати. Коли загорівся "жовтий", вона була на відстані 120 метрів від зіткнення, а гальмівний шлях становив би 90 метрів. Відповідно, якби хотіла загальмувати – зробила б це й аварії не сталося б", – розповіла деталі журналістка.

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Олена Зайцева і Геннадій Дронов

Олена Зайцева і Геннадій Дронов

Facebook Дмитро Марзоні

Вона також зазначила, що досі невідомо, куди зникла кров і сеча для аналізів Зайцевої, взяті одразу після аварії. Також залишається невідомим місцеперебування нарколога Олени Федірко, яка перевіряла наявність опіатів у крові водійки.

Олена Зайцева і Геннадій Дронов

Олена Зайцева і Геннадій Дронов

"Накипіло"

Як писав OBOZREVATEL:

  • У жовтні 2017 року на вул. Сумській у Харкові авто Зайцевої та Дронова зіткнулися, після чого влетіли в 11 пішоходів. У ДТП загинули шестеро осіб.

  • Зайцева стверджувала, що не перевищувала швидкість, однак експертиза показала, що її Lexus мчав зі швидкістю понад 100 км/год.

  • У січні 2019-го стало відомо, що в Харкові можуть закрити автошколу, яка видала права Олені Зайцевій.

  • Також суд відхилив клопотання обвинувачення і захисту Олени Зайцевої, які просили не долучати результати експертизи в Дніпрі до справи.

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Тема
ДТП у Харкові на Сумській
Місце
УкраїнаХарків
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