ДТП можна було уникнути: названа фатальна помилка Зайцевої

Додаткова експертиза у справі смертельної ДТП у Харкові встановила, що Олена Зайцева могла встигнути зупинити свій Lexus до зіткнення із автомобілем Геннадія Дронова.
Водночас якби Дронов почав рух на зелений, а не жовтий сигнал світлофора, зіткнення автомобілів теж можна було уникнути, повідомила на своїй сторінці у Facebook журналістка Тетяна Доцяк.
"Дніпровська експертиза встановила середню швидкість руху Lexusa – 106 км/год. Зайцева, навіть на такій великій швидкості, могла б загальмувати. Коли загорівся "жовтий", вона була на відстані 120 метрів від зіткнення, а гальмівний шлях становив би 90 метрів. Відповідно, якби хотіла загальмувати – зробила б це й аварії не сталося б", – розповіла деталі журналістка.
Олена Зайцева і Геннадій Дронов
Facebook Дмитро Марзоні
Вона також зазначила, що досі невідомо, куди зникла кров і сеча для аналізів Зайцевої, взяті одразу після аварії. Також залишається невідомим місцеперебування нарколога Олени Федірко, яка перевіряла наявність опіатів у крові водійки.
Олена Зайцева і Геннадій Дронов
"Накипіло"
Як писав OBOZREVATEL:
У жовтні 2017 року на вул. Сумській у Харкові авто Зайцевої та Дронова зіткнулися, після чого влетіли в 11 пішоходів. У ДТП загинули шестеро осіб.
Зайцева стверджувала, що не перевищувала швидкість, однак експертиза показала, що її Lexus мчав зі швидкістю понад 100 км/год.
У січні 2019-го стало відомо, що в Харкові можуть закрити автошколу, яка видала права Олені Зайцевій.
Також суд відхилив клопотання обвинувачення і захисту Олени Зайцевої, які просили не долучати результати експертизи в Дніпрі до справи.
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