ДТП із Зайцевою знову опинилася у центрі конфлікту: що трапилося

У діях експертів Харківського НДІ судових експертиз ім. Бокаріуса, які проводили автотехнічну експертизу у кримінальному провадженні щодо ДТП у Харкові на Сумській, не знайшли складу злочину.
Кримінальне провадження з даного питання було закрите. Про це свідчить постанова слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції у Харківській області, опублікована у Facebook адвокатом обвинуваченого в ДТП Геннадія Дронова Сергієм Перепелицею.
"Навіщо проводити слідчі дії, навіщо повне, всебічне досудове розслідування? Все ж і так добре!" — обурився він.
Facebook Сергія Перепелиці
Facebook Сергія Перепелиці
У коментарі "Інтерфакс-Україна" Перепелиця заявив, що оскаржуватиме цю постанову і через суд домагатиметься поновлення слідства.
Зазначимо, раніше Ленінський районний суд м. Харкова задовольнив позов Перепелиці і зобов'язав відкрити кримінальне провадження щодо дій експертів, які проводили автотехнічну експертизу, за ч. 2 ст. 384.
Слідчий Холодногірського відділу поліції Харкова не знайшов складу злочину у діях експертів і закрив кримінальне провадження у зв'язку із відсутністю складу злочину.
Незабаром постанову було скасовано прокуратурою і провадження передали до слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області.
Засуджені Олена Зайцева і Геннадій Дронов
NewsOne
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У жовтні 2017 року на вулиці Сумській у Харкові машини Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися, після чого влетіли в 11 пішоходів. У ДТП загинули шестеро людей.
Зайцева стверджувала, що не перевищувала швидкість, однак експертиза встановила, що її Lexus мчав зі швидкістю понад 100 км/год.
Київський суд Харківської області виніс вирок винуватцям. Олені Зайцевій та Геннадію Дронову дали по 10 років позбавлення волі.
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