ДТП із Зайцевою знову опинилася у центрі конфлікту: що трапилося

У діях експертів Харківського НДІ судових експертиз ім. Бокаріуса, які проводили автотехнічну експертизу у кримінальному провадженні щодо ДТП у Харкові на Сумській, не знайшли складу злочину.

Кримінальне провадження з даного питання було закрите. Про це свідчить постанова слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції у Харківській області, опублікована у Facebook адвокатом обвинуваченого в ДТП Геннадія Дронова Сергієм Перепелицею.

"Навіщо проводити слідчі дії, навіщо повне, всебічне досудове розслідування? Все ж і так добре!" — обурився він.

Facebook Сергія Перепелиці

Facebook Сергія Перепелиці

У коментарі "Інтерфакс-Україна" Перепелиця заявив, що оскаржуватиме цю постанову і через суд домагатиметься поновлення слідства.

Зазначимо, раніше Ленінський районний суд м. Харкова задовольнив позов Перепелиці і зобов'язав відкрити кримінальне провадження щодо дій експертів, які проводили автотехнічну експертизу, за ч. 2 ст. 384.

Слідчий Холодногірського відділу поліції Харкова не знайшов складу злочину у діях експертів і закрив кримінальне провадження у зв'язку із відсутністю складу злочину.

Незабаром постанову було скасовано прокуратурою і провадження передали до слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області.

Засуджені Олена Зайцева і Геннадій Дронов NewsOne

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У жовтні 2017 року на вулиці Сумській у Харкові машини Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися, після чого влетіли в 11 пішоходів. У ДТП загинули шестеро людей.

Зайцева стверджувала, що не перевищувала швидкість, однак експертиза встановила, що її Lexus мчав зі швидкістю понад 100 км/год.

Київський суд Харківської області виніс вирок винуватцям. Олені Зайцевій та Геннадію Дронову дали по 10 років позбавлення волі.

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