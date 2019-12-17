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17 грудня • оновлено в 21:58
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Зайцева домоглася свого: у справі про смертельну ДТП у Харкові трапився поворот

10.7т
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Верховний Суд прийняв до розгляду касаційну скаргу Олени Зайцевої, яку разом із Геннадієм Дроновим засудили до 10 років позбавлення волі за смертельну ДТП у Харкові на Сумській.

Провадження відкрили після внесення в документ поправок. Про це у вівторок, 17 грудня, повідомила адвокатеса потерпілих в аварії Лариса Матвєєва, пише "Укрінформ".

"Суддя Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду Микола Колтунович розглянув касаційну скаргу адвокатеси Олени Зайцевої на вирок Київського суду Харкова від 26 лютого 2019 року та ухвалу Харківського апеляційного суду від 14 серпня 2019 року і вирішив відкрити касаційне провадження", – зазначила вона.

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УНІАН

За словами правозахисниці, скарга адвокатеси Зайцевої, раніше повернена їй на доопрацювання за формальними ознаками, зараз визнана відповідною вимогам ст. 427 КПК щодо термінів подачі, форми і змісту.

"Касаційне провадження відкрито 13 грудня. Верховний Суд зажадав від Київського райсуду Харкова передати матеріали кримінального провадження, а учасникам судового провадження направити копію рішення про відкриття касаційного провадження з копією касаційної скарги та інформацією про їхні права та обов'язки", – пояснила Матвєєва.

Вона додала, що учасники процесу можуть подати заперечення на касаційну скаргу протягом 15 днів із моменту отримання копії рішення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У центрі Харкова 18 жовтня 2017 на вулиці Сумській сталася страшна аварія – позашляховик Lexus влетів у натовп людей після зіткнення з іншим авто. В аварії загинули шестеро людей.

  • У вівторок, 26 лютого 2019, Київський районний суд Харкова оголосив вирок у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській.

  • У Харкові в середу, 14 серпня, відбувся розгляд апеляцій учасників ДТП на вул. Сумській Дронова та Зайцевої. Захист Дронова попросив дослідити результати автотехнічної та медичної експертиз, допитати експертів і лікаря-нарколога Федірко.

  • Харківський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційні скарги захисту Дронова та Зайцевої у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській, у результаті чого вирок першої інстанції набув чинності.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
ДТП у Харкові на Сумській
Особа
Олена Зайцева
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Ctrah Vitas
Ctrah Vitas
Кассационный суд, должен вернуть дело на дорасследование и добавить срок Зайцевой. А, следака закрыть за кампанию, что бы не брал бабло.
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Судья Колтунович рассмотрел в кассационной жалобе серьезные аргументы и они оказались подходящими для семейного бюджета. Ждем полного и безоговорочного оправдания не законно обвиненной и совершенно не виноватой.
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