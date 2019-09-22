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22 вересня • оновлено в 10:30
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/ Розслідування

ДТП із маршруткою під Одесою: з'явилися кадри з закривавленими тілами. 18+

1.1т Читати матеріал російською

У мережі з'явилося відео з місця жахливої ДТП на овідіопольській трасі на Одещині, в результаті якої загинули 9 осіб і постраждали ще четверо.

Кадри опублікував Telegram-канал "Курс Одеса". Очевидець зняв трагічні наслідки зіткнення маршрутки і вантажівки.

УВАГА! Це посилання не призначене для перегляду дітям, вагітним і особам із слабкою психікою! Відео з місця ДТП.

ДТП із маршруткою на Одещині

ДТП із маршруткою на Одещині

Скріншот з відео

ДТП із маршруткою на Одещині

ДТП із маршруткою на Одещині

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео того, як з кабіни бензовоза вибирається водій, який при аварії майже не постраждав.

Також одеські маршрутники озвучили причину аварії, яку нібито дізналися у слідства, – у фури лопнуло колесо і водія викинуло на зустрічну смугу.

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Місце
Україна Одеса
Тег
ДТП
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