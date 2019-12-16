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16 грудня • оновлено в 21:28
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"Це страшний сон!" Кулеба розповів про стан дітей після ДТП

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Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба, який 24 листопада разом із дітьми потрапив у страшну ДТП, розповів, що стан усіх постраждалих покращився.

Свіжими даними про здоров'я синів поділився він у понеділок, 16 грудня, в коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Слава Богу, в цій страшній аварії всі залишилися живі і почуваються вже значно краще. Водієві автобуса, Вадиму, про стан якого я турбувався спочатку, була надана вся необхідна допомога, він вже через тиждень після аварії повернувся до роботи", – сказав Кулеба.

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Кулеба розповів про стан дітей після ДТП

Кулеба розповів про стан дітей після ДТП

Цензор.НЕТ

Чиновник зазначив, що у його молодшого сина є деякі пошкодження кісток і він уже відновлюється вдома. А старший син чиновника все ще перебуває в лікарні.

"Лікарі кажуть, що, незважаючи на позитивну динаміку, його одужання і подальша реабілітація це тривалий процес", – розповів Кулеба.

Дитячий омбудсмен зазначив, що сам він фізично почуває себе вже краще, однак "пошкоджені ребра щодня нагадують про цю страшну подію".

"Знаєте, я безкінечно люблю своїх дітей. Вони – найцінніше, що у мене є. Я навіть уявити не можу, як таке могло трапитися, враховуючи що я завжди відповідально ставлюся до водіння, тим більше, коли в авто діти! Це як якийсь страшний сон", – поділився він переживаннями.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
ДТП з Кулебою
Особа
Микола Кулеба
Місце
Україна
Тег
ДТП
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Очень ответственно - уверенно выехал через крайнюю правую, однозначно не впервой, и погнал не дожидаясь зеленого.
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Гоша Злой
Гоша Злой
и ни слова раскаяния и признания вины...
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Petrov Valery
Petrov Valery
Гоша Злой, а он точно виновен? В чём раскаиваться, если не желал зла?
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Petrov Valery
Petrov Valery
Чота все как-то привыкли, что в ДТП гибнет больше, чем в гpaждaнских voйнах. И там, где правила мягче, и там, где жёстче. Где есть хорошие дороги, и где их нет. И по-пьянке, и по-трезвянке. В Poccии в них каждый год пoгибает около 20 000 человек. В Штaтах - не менее 40... Почему нет организованных движений за запрет личных авто? За гoлые cиcьки есть, а за отмену этого оpудия yбийcтва - ни-ко-го?
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