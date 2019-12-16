"Це страшний сон!" Кулеба розповів про стан дітей після ДТП

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба, який 24 листопада разом із дітьми потрапив у страшну ДТП, розповів, що стан усіх постраждалих покращився.

Свіжими даними про здоров'я синів поділився він у понеділок, 16 грудня, в коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Слава Богу, в цій страшній аварії всі залишилися живі і почуваються вже значно краще. Водієві автобуса, Вадиму, про стан якого я турбувався спочатку, була надана вся необхідна допомога, він вже через тиждень після аварії повернувся до роботи", – сказав Кулеба.

Кулеба розповів про стан дітей після ДТП Цензор.НЕТ

Чиновник зазначив, що у його молодшого сина є деякі пошкодження кісток і він уже відновлюється вдома. А старший син чиновника все ще перебуває в лікарні.

"Лікарі кажуть, що, незважаючи на позитивну динаміку, його одужання і подальша реабілітація – це тривалий процес", – розповів Кулеба.

Дитячий омбудсмен зазначив, що сам він фізично почуває себе вже краще, однак "пошкоджені ребра щодня нагадують про цю страшну подію".

"Знаєте, я безкінечно люблю своїх дітей. Вони – найцінніше, що у мене є. Я навіть уявити не можу, як таке могло трапитися, враховуючи що я завжди відповідально ставлюся до водіння, тим більше, коли в авто діти! Це як якийсь страшний сон", – поділився він переживаннями.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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