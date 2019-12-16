"Це страшний сон!" Кулеба розповів про стан дітей після ДТП

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба, який 24 листопада разом із дітьми потрапив у страшну ДТП, розповів, що стан усіх постраждалих покращився.
Свіжими даними про здоров'я синів поділився він у понеділок, 16 грудня, в коментарі "Інтерфакс-Україна".
"Слава Богу, в цій страшній аварії всі залишилися живі і почуваються вже значно краще. Водієві автобуса, Вадиму, про стан якого я турбувався спочатку, була надана вся необхідна допомога, він вже через тиждень після аварії повернувся до роботи", – сказав Кулеба.
Кулеба розповів про стан дітей після ДТП
Цензор.НЕТ
Чиновник зазначив, що у його молодшого сина є деякі пошкодження кісток і він уже відновлюється вдома. А старший син чиновника все ще перебуває в лікарні.
"Лікарі кажуть, що, незважаючи на позитивну динаміку, його одужання і подальша реабілітація – це тривалий процес", – розповів Кулеба.
Дитячий омбудсмен зазначив, що сам він фізично почуває себе вже краще, однак "пошкоджені ребра щодня нагадують про цю страшну подію".
"Знаєте, я безкінечно люблю своїх дітей. Вони – найцінніше, що у мене є. Я навіть уявити не можу, як таке могло трапитися, враховуючи що я завжди відповідально ставлюся до водіння, тим більше, коли в авто діти! Це як якийсь страшний сон", – поділився він переживаннями.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
ДТП з уповноваженим президента України з прав дитини Миколою Кулебою потрапило на камери відеоспостереження.
На кадрах знято зіткнення мікроавтобуса і автомобіля Toyota. Легковий автомобіль, в якому перебував чиновник зі своїми дітьми, після удару врізався у відбійник.
У мережі припустили, що аварія трапилася через неуважність політика. Попередньо, він поїхав на червоний сигнал світлофора.
Журналісти заявили про те, що водія мікроавтобуса в лікарні охороняли від преси люди з автоматами. Їх так і не підпустили до потерпілого.
Незабаром сам Кулеба показав фото з потерпілим водієм у лікарні.
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